Как новая реальность изменила рынок недвижимости?

Рассказываем, какие тренды появились во время пандемии и что нужно учитывать при выборе коммерческих площадей

2020 год стал богатым на новые вызовы для рынка коммерческой недвижимости. Пока бизнес со страхом ждет ужесточения ограничений во время второй волны коронавируса, девелоперы ищут новые пути для выполнения своих KPI. Реализация коммерческих помещений поставила необходимость изменения политики игроков рынка с учетом новой реальности. На что теперь стоит обращать внимание при выборе помещений для покупки и аренды? Как оптимизировать затраты тем, кто уже работает из офиса, но вынужден отправить своих сотрудников на удаленку? Какие отношения станут взаимовыгодными? Ответы на эти и другие вопросы в материале «Реального времени», посвященном трендам на рынке коммерческой недвижимости.

В приоритете — отдельный вход

Первая волна карантина и меры, принятые в связи с ней, ясно обозначили ценность офисов с отдельным входом. Во время послаблений ограничений компании, дислоцирующиеся именно в таких помещениях, получили возможность первыми открыть свои двери. Учитывая, что пока конца сложной истории с коронавирусом не видно, стоит присмотреться к еще вакантным площадям как под аренду, так и под продажу. А тем, кого устраивают все условия аренды, кроме отсутствия отдельного входа, — обсудить с партнером такую возможность. Подобная практика используется, например, в бизнес-центрах, где компании сообща находят выход из ситуации и открывают свои двери не через центральный вход или через парковку.

Первая волна карантина и меры, принятые в связи с ней, ясно обозначили ценность офисов с отдельным входом

Важность лояльности и желания идти навстречу

Выжить в кризис можно, только объединившись. А поскольку девелоперы и собственники коммерческих помещений заинтересованы в бизнесе так же, как и бизнес в них, новая реальность еще раз показала важность коммуникации между двумя сторонами. Поэтому во время так называемого карантина многие арендодатели предлагали скидки и свои условия для компаний. Особенно эта тенденция затронула торговые и бизнес-центры, которые находились в простое на протяжении нескольких месяцев.

Ценность небольших площадей

Еще один тренд, вызванный пандемией и ее следствием в виде сложной экономической ситуации, — это оптимизация площадей и переход к более компактным офисам. Особенной популярностью сейчас пользуются небольшие пространства, которые при аренде не требуют существенных затрат.

Подобная схема имеет смысл как для тех, кто в поиске нового помещения, так и для тех, кто уже давно арендует площади, но из-за перевода сотрудников на удаленную работу уже не нуждается в дополнительных квадратных метрах. Тем более что самоизоляция во время первой волны показала, что работа из дома практически не влияет на эффективность бизнес-процессов. А согласно опросу аналитического ресурса Perceptyx, только 4% из 750 тысяч сотрудников глобальных компаний были бы рады вернуться в офис.

Еще один тренд, вызванный пандемией и ее следствием в виде сложной экономической ситуации, — это оптимизация площадей и переход к более компактным офисам. Фото: pixabay.com

Интерес к складским помещениям

Текущая эпидемиологическая ситуация подстегнула развитие e-commerce. Поскольку товар необходимо где-то хранить, крупные маркетплейсы и ретейлеры стали активнее строить собственные склады, а небольшие компании интересуются подходящими под их объемы форматами. Особенно высок спрос в крупных городах на складские помещения в пределах населенного пункта.

Коворкинг как альтернатива офису

Интерес к коворкингам начал расти буквально в последние годы, а пандемия вызвала на них еще больший ажиотаж. Спрос на рабочее пространство такого формата обусловлен низкими затратами на аренду, удобными локальными решениями и гибкими условиями. Игроки рынка Татарстана отмечали такую тенденцию еще летом — по итогам первой волны распространения коронавируса. Зачастую в коворкингах есть как общие помещения для аренды одного места, так и небольшие с отдельными офисами, где могут расположиться до восьми сотрудников.

Интерес к коворкингам начал расти буквально в последние годы, а пандемия вызвала на них еще больший ажиотаж

Новый формат отеля

Переформатирование отельных номеров в офисы — это тренд, который идет в Россию из Америки. Его задали сервис коворкингов Industrious вместе с Proper Hospitality, которые объединились, чтобы предоставить работникам, которые не сидят в офисе, но хотят трудиться вне дома, такую возможность. Чтобы номерной фонд не простаивал в условиях снижения турпотока, его готовы сдавать в долгосрочную аренду, предоставляя арендаторам значительные скидки.

Драйвер роста в виде комфортной среды

В России растет интерес к созданию комфортной городской среды, и Татарстан в этом плане является локомотивом. И не зря — как показал опыт реализации соответствующих программ в республике, при наличии общественных пространств растет трафик посетителей, место становится точкой притяжения и бизнес получает синергетический эффект. Поэтому такой тренд стали учитывать при жилой застройке, разработке концепций торговых центров, формировании предложений по аренде и продаже коммерческих пространств в новых ЖК.

Дизайн и архитектурные решения определяют

Следствием предыдущего тренда, проявляющегося в желании посетителей находиться в комфорте, стал еще один — особую роль начали уделять дизайну помещений и объектов в целом. Изменения наиболее заметны в торговых центрах. Например, дополнительный поток посетителей привлекла реконструкция «Меги». А новый, еще не открывшейся KazanMall, в отличие от привычных «коробок» с магазинами, выглядит как архитектурное творение с эксплуатируемой кровлей, необычным бионическим стилем фасада и примыкающим к нему озелененным общественным пространством.

Следствием предыдущего тренда, проявляющегося в желании посетителей находиться в комфорте, стал еще один — особую роль начали уделять дизайну помещений и объектов в целом

Репутация — превыше всего

Сейчас, как никогда, большую роль играет репутация девелопера или арендодателя. Умение идти на компромисс и находить общее решение, передовые качественные проекты, помогающие бизнесу развиваться — все это имеет значение при выборе партнера. Показательным также является, как проявляют себя компании в текущих условиях.



Если предприниматели оценивают перспективность сотрудничества в том числе по перечисленным выше критериям, то для другой стороны один из эффективных методов анализа своей работы — это опросы целевой аудитории. Например, в Татарстане сейчас запущен опрос предпринимателей, топ-менеджеров и совладельцев компаний, по итогам которого будут определены наиболее известные игроки рынка коммерческой недвижимости. Пройти его можно ниже — это займет буквально 5 минут.