Кажется, ХК «Сочи» серьезно промахнулся: переманили Падакина на большой контракт, а он не заиграл

Форвард уходил из «Нефтехимика» со скандалом, не дождавшись предложения

Нашумевшая майская история неожиданного перехода украинского форварда Павла Падакина из «Нефтехимика» в «Сочи» получила продолжение. Павел так и не смог прижиться в южном клубе после возвращения, и, по некоторым данным, его агент подыскивает хоккеисту новое место работы. О пути Падакина из «Сочи» через Татарстан снова в «Сочи» — в материале «Реального времени».

Падакин благодарил «Нефтехимик» за лечение «на высоком уровне»

Для начала напомним предысторию. В прошлом сезоне Павел Падакин провел 38 матчей, в которых набрал 14 (3+11) очков, отмечаясь в основном, как видим, ассистентской результативностью. Принять участие в плей-офф форвард не смог, поскольку в феврале получил разрыв крестообразных связок, что, как показывает практика, означает выбывание из строя на полгода и более.

«Нефтехимик» на лечение не поскупился, оплатив довольно дорогостоящую операцию (около двух миллионов рублей) в одной из лучших клиник Германии — центре суставной хирургии «Reha im Bismarck Karree» в Берлине, а также все реабилитационные издержки. Надо отметить, что сумма на лечение покрывала страховка, но все-таки одно дело потратить страховой бюджет на операцию в Москве, а другое — в Берлине. Качество и, соответственно, цена лечения разные.

Форвард благодарил клуб из Германии, посылая видеообращения из палаты. «Все было организовано на высоком уровне», — говорил он в кадре. А уже когда команда вступила в решающий отрезок «регулярки» в борьбе за последнюю путевку в плей-офф на Дальнем Востоке, присылал видео с поздравлениями, обращенные к команде и болельщикам, и публиковал их в Instagram.

По окончании сезона, который «Нефтехимик» завершил в марте на неделю раньше команд, прошедших во второй раунд Кубка Гагарина, нижнекамцы достигли с нападающим договоренности «на словах», но квалификационного предложения делать не стали.

«Сочи» предложил Падакину лучшие условия, хотя он уходил оттуда, чтобы быть лучше

В итоге в мае стало известно, что форвард неожиданно стал игроком ХК «Сочи», откуда и перебирался в Татарстан в 2018 году. Южане сделали хоккеисту довольно щедрое предложение: по нашим данным, «Сочи» предложил Павлу контракт на 18 миллионов рублей в год, плюс бонусы — 6 миллионов при максимальных статистических показателях, в то время как нижнекамцы такие условия обещать не могли. Естественно, тут стоит брать в расчет и ту сумму, которую нижнекамский клуб вложил в лечение хоккеиста, да и просто человеческую благодарность, на которую рассчитывали в Нижнекамске.

Весной агентом Падакина был Станислав Романов, далеко не чужой человек для татарстанского хоккея — он же в свое время пристраивал Павла в команду своего тестя Зинэтулы Билялетдинова «Ак Барс». Впрочем, по странному стечению обстоятельств, тот в Казани быстро стал не нужен и его обменяли в Нижнекамск уже к концу сентября, не дав сыграть и месяца.

Тем более что супруга Падакина не очень вовремя выложила в своем Instagram дорогостоящий подарок от мужа — купе «Мерседес-Бенц» Е-класса, который муж прикупил, едва переехав в Казань.

Супруга Падакина не очень вовремя выложила в своем Instagram дорогостоящий подарок от мужа — купе «Мерседес-Бенц» Е-класса. Фото: соцсети

В интервью нашему изданию Павел говорил, что так и не понял, чьим решением было обменять его уже через пару месяцев после перехода.

А вот что говорил форвард в том же интервью о своем переходе в «Нефтехимик»:

— Знаешь, в Сочи хороший климат, но хочется развиваться и прогрессировать. Хотелось играть, хотелось быть лучше, а «Нефтехимик» — это команда с историей. Я ведь очень не любил играть против «Нефтехимика», он всегда был одной из команд, которая доставляла неприятные ощущения. Теперь я пришел к ним, и стиль Андрея Назарова мне очень по душе. Мне нравится, что он требует. Я выполняю и кайфую, просто наслаждаюсь каждой игрой.

Источник: «Агент Падакина ищет ему новый клуб, в «Сочи» на него не рассчитывают»

Руководство нижнекамского клуба подошло к делу рационально — нападающему давали новый контракт, несмотря на длительную реабилитацию, но с ощутимо более скромными условиями. Предлагать Павлу слишком большие деньги было рискованно, поскольку хоккеист проходил длительное восстановление после сложной операции. А заиграет ли форвард хотя бы на том же уровне, на каком провел сезон 2019/2020, — еще большой вопрос.

Более того, в Нижнекамске были готовы предложить игроку только двусторонний контракт, чтобы в начале сезона он мог набрать форму в Высшей лиге, выступая за ЦСК-ВВС, а подняться в «Нефтехимик» лишь с набором нужных кондиций. То есть нижнекамцы обезопасили себя от неудачного развития событий.

Как показывает нынешний сезон, такой подход оказался дальновидным. На сегодняшний день у Падакина 8 проведенных матчей из 19-ти, в которых игрок пока не набрал ни одного очка — ни шайб, ни ассистов, и «-4» в графе «полезность». Его среднее время на льду составляет чуть больше 13 минут.

На сегодняшний день у Падакина 8 проведенных матчей из 19-ти, в которых игрок пока не набрал ни одного очка. Фото hcsochi.ru

По информации нашего источника, знакомого с ситуацией, агент Романов сегодня находится, что называется, «в активном поиске», предлагая клубам КХЛ услуги форварда. Южане дали понять, что не рассчитывают на хоккеиста, но дают возможность стороне игрока самой подыскать новое место работы.

Надо сказать, что сочинцы предложили Павлу односторонний контракт, и спустить хоккеиста в ВХЛ с понижением зарплаты на полсуммы могут лишь через процедуру драфта отказов. На такую крайнюю меру клуб из Сочи, по нашей информации, готов пойти, только если агент не подыщет игроку новую команду.

С другой стороны, новый наставник сочинцев, отвечая на вопросы журналистов, пообещал «посмотреть на состояние форварда», чтобы, возможно, еще дать ему сыграть в октябрьских матчах. Дадут ли в «Сочи» форварду еще один шанс?