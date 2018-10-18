Павел Падакин: «Не знал, буду ли играть в Казани. Попросил об обмене, теперь всем доволен»

Почему один из самых талантливых форвардов КХЛ ушел из «Ак Барса» в «Нефтехимик»

Приход Павла Падакина в «Ак Барс» был встречен одобрительно — и болельщиками, и прессой. Однако последовавший уже через три месяца обмен нападающего в Нижнекамск стал, пожалуй, самым загадочным трансферным событием хоккейного Татарстана в нынешнем межсезонье. Спортивная редакция «Реального времени» пообщалась с форвардом теперь уже «Нефтехимика» и выяснила детали скорого обмена, а также то, как Павлу удалось так органично влиться в нижнекамскую «стаю», чем он объясняет неудавшийся казанский период и за что уважает журналистов. Об этом и многом другом — в эксклюзивном интервью игрока «Реальному времени».

«В «Нефтехимике» нет группировок хоккеистов. Все общаются со всеми»

— Ты очень быстро адаптировался в «Нефтехимике». С чем сам это связываешь? С тем, что ты уже играл у Назарова, и он знает, как тебя лучше использовать?

— На самом деле журналисты ошибаются, и в «Донбассе», как это обычно пишут, я не сыграл под его началом ни одной игры. Я тогда просто подписал контракт с «Донбассом» и приехал играть в сборную Украины, где Андрей Викторович был главным тренером. Проработали мы недели три — на чемпионате мира.

— Но он все же понял, как тебя использовать?

— Думаю, да. Мы и на чемпионате мира познакомились, и против его команд я часто играл, так что визуально были знакомы. Он видел, где меня можно использовать.

— В матче против другой своей бывшей команды, «Сочи», ты забросил уже вторую шайбу за «Нефтехимик». Тоже, наверное, знал, как с ними играть?

— «Сочи» в последние годы меняют команду на 80% каждый сезон, так что тяжело предугадать, в какой хоккей они будут играть. Тем более, вы видите, мы и тот же «Йокерит» обыграли — одну из сильнейших команд КХЛ. А с «Сочи» мы, возможно, немного недонастроились. У меня, понятно, было желание выиграть — хорошо, что забил. Но задачу не выполнили. Даже, правильнее будет сказать, я лично не выполнил.

«Первая задача — это спокойно выйти в плей-офф, продолжать играть так, как мы играем в последних матчах, подниматься в таблице». Фото hcnh.ru



— Как обжился в Нижнекамске? Все-таки не Казань и не Сочи.

— Знаешь, я два года играю в КХЛ и всегда слышал какие-то негативные отзывы об этом городе. Обычно мы приезжали ночью в гостиницу, из гостиницы — на арену и тут же улетали, поэтому ничего не видели. А так, мы приехали с женой, сняли хорошую квартиру — и город оказался очень чистым и хорошим. И самое приятное, что почти всегда стадион под завязку. Для хоккеиста это приятнее всего. Все-таки мы приехали сюда в хоккей играть. А что касается досуга, то тут есть рестораны, есть кинотеатры. Даже когда мы жили в Казани и Сочи, это были единственные места, куда мы ходили. В общем, есть все, что нужно. Жена ходит в тренажерный зал, занимается английским. У нее тут очень много подруг. Что может быть лучше? Так что живем тут, играем и наслаждаемся.

— У «Нефтехимика» в этом году есть реальный шанс преодолеть «заколдованный» первый раунд плей-офф? Учитывая, какой сильный нынче Восток.

— Такая задача у Нижнекамска стоит каждый сезон, но все-таки первая задача — это спокойно выйти в плей-офф, продолжать играть так, как мы играем в последних матчах, подниматься в таблице. Я не так давно пришел в эту команду, но уже заметил, что тут очень много молодых, и это большой плюс. Потому что все рвутся, все хотят доказать, что они хорошие игроки. Есть и опытные, и техничные игроки, и третье-четвертое звенья, которые бегут и бьются. Именно этого многим командам КХЛ не хватает.

— Насколько тяжело прийти в новую команду и сходу стать ее капитаном и лидером? Ведь далеко не все захотят слушать призывы и идти за человеком, который в команде без году неделя.

— Хоккейный мир тесен, и со многими ребятами в команде мы уже были знакомы. Когда я пришел, мы очень хорошо сыгрались с капитаном Эмилем Галимовым, но он получил травму. А когда я приехал во дворец на следующую игру, то ничего не менял, просто продолжил выполнять ту задачу, который передо мной поставил Андрей Викторович. Если тренер меня поставил капитаном, значит, он видел, что я что-то делаю хорошо.

— Недавно ты сказал: «Я никогда в жизни не видел такого коллектива, как в «Нефтехимике». Что ты имел в виду?

— Знаешь, это как семья. Тут приятно приходить во дворец. Начиная с персонала, точильщиков, докторов, сервисменов и заканчивая тренерами, игроками и руководством — все дружелюбные. Я приехал и все сразу помогли мне устроиться. Нам с женой рассказали, куда можно сходить, где торговый центр и так далее. Тут нет группировок, все общаются со всеми, как семья. Мы одна команда, и это очень приятно.

«Тут приятно приходить во дворец. Начиная с персонала, точильщиков, докторов, сервисменов и заканчивая тренерами, игроками и руководством — все дружелюбные». Фото hcnh.ru



«Я не знал, буду ли играть в «Ак Барсе» — везде надо доказывать, что ты за игрок. Не думая, перешел в нижнекамскую команду»

— А в «Ак Барсе» было не так?

— Во всех командах по-разному. В «Ак Барсе» тоже хороший коллектив, уже давно сплоченный, этот коллектив выиграл Кубок Гагарина. Но я ведь недолго там задержался, полностью познакомиться с командой мне не удалось. Так что не могу ничего сказать. В «Нефтехимик» я попал как «с корабля на бал» и сразу же начал играть, поэтому сразу влился в коллектив. Тут все просто идеально.

— В Казани все-таки удалось с кем-то сдружиться за лето?

— С Андреем Педаном, потому что я с его братом два года играл в Сочи. А во-вторых, мы жили вместе в гостинице, так что хорошо сдружились. Было много других ребят, с которыми общался — Сидоров, Обухов. Хорошие ребята, но в связи с моей небольшой травмой я не смог со всеми познакомиться. Теперь я перешел в новую команду.

— Не могу не затронуть тему перехода. Как считаешь, какая основная причина, почему не получилось в «Ак Барсе»?

— Может быть, сыграла роль моя травма. В тот период как раз закончились сборы и начались товарищеские игры. Это то время, когда все входят в ритм сезона, а у меня выскочила травма, и из-за этого я не играл в официальных матчах. Уже близился сезон, на носу было 1 сентября, и было понятно, что тренеры будут давать играть тем, кто прошел предсезонку и уже сыграл в матчах и что-то показал. Из-за этого, я думаю, они играли, а у меня не было этого шанса.

— А ты не думал немного потерпеть? Все-таки Билялетдинов всем дает шанс со временем.

— Ну, если бы могли предугадывать будущее, то все были бы богатыми. Но так получилось: это было взаимодействие мое и моего агента. Все-таки для каждого игрока, неважно сколько ему лет, самое главное — это игровая практика. Потому что сезон короткий, уже вот треть прошла, и мне просто хотелось играть. А я знал, что «Нефтехимик» мной интересовался еще до перехода в «Ак Барс. И не знал, буду ли играть в Казани — везде надо доказывать, что ты за игрок. И мне всегда нравилось, как он тренирует Назаров. Поэтому, даже особо не думая, перешел в нижнекамскую команду.

«Все-таки для каждого игрока, неважно сколько ему лет, самое главное — это игровая практика. Потому что сезон короткий, уже вот треть прошла, и мне просто хотелось играть». Фото ak-bars.ru



— В недавнем интервью ты сказал, что не знаешь, чье это решение, но твой обмен — точно не вина генменеджера «Ак Барса» Рафика Якубова. Однако Зинэтула Билялетдинов утверждал, что это вопрос именно к генеральному менеджеру. Непонятная ситуация.

— Я думаю так же, как и вы. Мне тоже непонятно, потому что всем занимался мой агент. А для меня главное было просто играть, и он нашел мне команду. Я знаю, когда меняли из «Сочи», клуб меня не спрашивал, а Рафик взял меня в команду и был этому рад. А что случилось дальше, я не могу сказать. Думаю, что именно травма помешала мне показать свою игру. Можно сказать, что другие игроки показали себя с лучшей стороны. Но сейчас я в «Нефтехимике» и ни о чем не жалею.

— Когда решался вопрос с уходом, кто-нибудь из казанского клуба говорил с тобой?

— Когда я попросил обмен, был травмирован и с первой командой не тренировался. Набирал форму и тренировался по индивидуальной программе. Разговаривал только со своим агентом, который и держал меня в курсе происходящего. Однажды вечером он мне позвонил и сказал: «Ты будешь обменен в «Нефтехимик». Тогда я просто собрал вещи, на следующий день попрощался со всеми и уехал в Нижнекамск.

— Если бы заранее знал, чем все обернется, предпочел бы остаться в «Сочи»?

— Знаешь, в Сочи хороший климат, но хочется развиваться и прогрессировать. Хотелось играть, хотелось быть лучше, а «Нефтехимик» — это команда с историей. Я ведь очень не любил играть против «Нефтехимика», он всегда был одной из команд, которая доставляла неприятные ощущения. Теперь я пришел к ним, и стиль Андрея Назарова мне очень по душе. Мне нравится, что он требует. Я выполняю и кайфую, просто наслаждаюсь каждой игрой.

— Есть такое мнение, что недовольство у тренерского штаба или у руководства клуба могла вызвать августовская история, когда твоя супруга опубликовала фото с новой дорогой машиной, когда ты еще не сыграл за «Ак Барс» ни одного матча.

— Скажу так: все могут перевернуть это по-своему. Это моя первая машина, и все, что писали, — все это было перевернуто. Эта машина у меня уже давно (автомобиль был приобретен в казанском салоне Mercedes-Benz, — прим. ред.), но это никак не относится к игре и к тому, что случилось.

«Стиль Андрея Назарова мне очень по душе. Мне нравится, что он требует. Я выполняю и кайфую, просто наслаждаюсь каждой игрой». Фото hcnh.ru



«Это я посоветовал Педану книги, о которых он вам рассказал»

— Каково было играть в ВХЛ за «Барс»? Так получилось, что там ты набрал 0 очков, а как вернулся в КХЛ — сразу 4. Не хватало мотивации?

— Я был после травмы, шел восстановительный процесс. Так, чтобы набрать форму, не травмироваться и выйти на оптимальный уровень. И судя по тому, как я сейчас себя чувствую и по результатам в КХЛ, мое пребывание в ВХЛ пошло мне на пользу.

— В январе ты запомнился самым ярким костюмом на Матче звезд. В нынешнем году Матч звезд будет проходить в Казани. Настраиваешься?

— На Матч звезд берут людей, которые ведут команду за собой, показывают результат, так что до него мне еще очень далеко. Я пока об этом не думаю — только пришел в новую команду, и перед нами стоит задача набрать максимум очков. Выберут на МЗ — хорошо. Но основная задача — это наш командный результат.

— Как пришла идея с костюмом супермена-«Сочимена»?

— Идея пришла, можно сказать, спонтанно. Во-первых, я был выбран очень неожиданно. А во-вторых, когда выбрали, мы с женой и с пресс-атташе ХК «Сочи» Дмитрием Исайчиком сели, поговорили и решили, что надо сделать что-то интересное. И они предложили сделать именно так, потому что я быстро бегаю. А когда согласовали эту идею, решили, что будет не супермен, а «Сочимен».

— А сам подобными фильмами не интересуешься?

— Я, если честно, не очень люблю ходить в кино. Это жена меня туда затаскивает. Предпочитаю книги.

— Например?

— Классику. Достоевского читаю. А также романы, основанные на реальных событиях, как, например, «Шантарам». «Мотылек» и «Ва-Банк» Анри Шарьера.

— Дай угадаю, Анри Шарьера тебе посоветовал Андрей Педан? Нам он назвал те же самые книги.

— Это я ему как раз насоветовал. Когда я только приехал, он как раз читал «Шантарам». И я посоветовал ему вот эти книги, потому что они похожи на «Шантарам».

— В сСети есть видео, где ты в американской АХЛ забрасываешь шайбу, и болельщики забрасывают лед плюшевыми игрушками. Что это было?

— Там есть такая традиция — перед Рождеством, в первых числах декабря проводится игра под названием «Teddy bear toys». Это когда все фанаты приносят с собой мягкие игрушки, и когда игрок забивает первый гол в матче, все кидают эти игрушки на лед. Потом эти игрушки отправляют в детские дома, в госпитали и детям, которые нуждаются в помощи.

«В КХЛ этот тренд набирает обороты: очень много внимания уделяется людям с ограниченными возможностями. Это очень правильно». Фото worldstadiums.ru



— Сам часто участвуешь в благотворительных акциях?

— Когда жил в Америке, мы очень часто ездили в разные госпитали и детские дома, помогали детям, которые нуждаются в заботе. Когда выступал за «Сочи», лично ходил играть в следж-хоккей с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями. И я хочу сказать, что в КХЛ этот тренд набирает обороты. Очень много внимания уделяется людям с ограниченными возможностями. Это очень правильно.

«Уважаю журналистов. Мы же в одном бизнесе крутимся»

— Недавно ты попробовал себя в качестве комментатора. Каково было оказаться по ту сторону экрана?

— Знаешь, я привык быть на льду и, честно говоря, мне казалось, что у комментаторов легкая работа — сидишь, разговариваешь. Но когда ты пробуешь сам, то понимаешь, что ты должен знать всю подноготную, знать каждого игрока, ты должен придумать темы, которые были бы интересы зрителям. Так что это не так легко. Я просидел там (в комментаторской рубке) один период и, честно говоря, мне хватило. Я не знаю, как комментаторы три периода сидят. За это их стоит уважать.

— Ты ведь хорошо относишься к журналистам?

— Ну конечно! Журналисты и те же комментаторы… Знаете, мы же в одном бизнесе крутимся. Через них мы передаем информацию фанатам, общественности. Без них ничего бы этого не было, и никто ничего бы не знал. Так что спасибо им за это. К ним всегда надо хорошо относиться — это их работа. Так же, как и наша — играть в хоккей.

— У нас в российском хоккее далеко не у всех такое «западное» представление.

— Да нет, многие так думают. Просто, знаете, люди иногда на эмоциях. Игроков тоже иногда нельзя судить строго. Проиграли игру — тренер наругал, и общаться совсем не хочется. Но, опять же, это наша работа — представлять клуб, а работа журналистов — передавать общественности. Так что мы все в одной лодке. И должны дружить друг с другом.