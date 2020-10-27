Три пловца СК «Синтез» стартовали на домашнем чемпионате России

Пока «титан» Александр Красных бился в Венгрии

Фото: Максим Платонов

В Казани стартовал чемпионат России по плаванию, который продлится до 30 октября. Казанская вода собрала практически всех сильнейших в стране, а неприезд некоторых сборников восполнила за счет «легионеров», поскольку на внутренний российский старт заявились пловцы из Белоруссии, Кыргызстана, Латвии, Туркменистана и Северной Македонии. Есть даже одна бывшая англичанка. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Отбор — не отбор



Чемпионаты во время COVID-19 загадочны и необъяснимы. Они возвращают нас в былые времена, когда первенство Европы по хоккею с шайбой проводились в рамках чемпионатов мира и Олимпиад и победители с призерами определялись простым исключением из таблицы сборных Канады и США — при том, что матчи с ними шли в зачет чемпионата Европы. Или вспомним чемпионаты СССР, которые проводились в рамках летней Спартакиады 1979 года с участием большой группы зарубежных спортсменов и сборных команд.

Вот и этот чемпионат заменил апрельский, отложенный, который носил функцию отбора к Олимпиаде в Токио. Поскольку перенесли и чемпионат России, и, собственно, саму Олимпиаду, то октябрьский турнир потерял свое квалификационное значение. Хотя именно квалификация, а стало быть, возможность, после успешного старта в Казани, отобраться в олимпийскую сборную, звучала в анонсах перед нынешним стартом. Но главный тренер сборной России Сергей Чепик вначале осадил журналистов на пресс-подходе, сказав: «Этот чемпионат должен был состояться весной, а теперь он осенний и без квалификационного значения. Это, так скажем, чемпионат для самоутверждения. Каждый сдаст перед самим собой экзамен относительно того, как поработал после перерыва в тренировках из-за коронавируса», — а потом пояснил позицию специально «Реальному времени».

— Раз Олимпиаду перенесли на следующий год, то и отбор у нас будет проходить в апреле следующего года. Но и у нынешнего чемпионата есть свои нюансы. Если спортсмен сейчас выполнит квалификационный норматив для участия на Олимпиаде, это будет неким шагом в олимпийский состав. Правда, если в следующем году этот же норматив выполнят другие, то, естественно, они будут иметь преимущество. Но если в следующем году ни один человек не выполнит норматив А, то приоритет при отборе в состав получат те, кто выполнил этот норматив сейчас, — расставил точки над «i» Чепик.

Это, так скажем, чемпионат для самоутверждения. Каждый сдаст перед самим собой экзамен относительно того, как поработал после перерыва в тренировках из-за коронавируса

Говоря о татарстанских пловцах, он выразил надежду, что Егор Куимов покажет хороший результат: «Ему была предложена возможность тренироваться на базе сборной страны на «Озере Круглом», но поскольку была достаточно сложная ситуация с перемещением, это и перелет и переезд, который подразумевал дальнейшее сидение на карантине в Москве, Егор все это время был на домашней подготовке, о чем мы договорились с его личным тренером, — рассказал наставник сборной вашему корреспонденту.

Иными словами, участники нынешних стартов будут иметь сразу два шанса, которые можно использовать при отборе в олимпийский состав. А у тех, кто сейчас не приехал в Казань, шанс будет только один. А таковых, не приехавших, почти два десятка. Одна, чей неприезд также был анонсирован заранее — это наша суперзвезда Юлия Ефимова, которая тренируется в Америке, и ей было крайне тяжело оказаться этой осенью в Казани. А еще полтора десятка человек оказались среди участников достаточно нового для нынешнего мирового плавания турнира — второго сезона Международной лиги плавания (ISL).

Дело в том, что в плавании сложилась ситуация, когда «не было ни гроша, да вдруг алтын». В недалеком прошлом новыми стартами для пловцов озаботилась и FINA, которая стала проводить этапы Кубка мира, — первый из них в 2018 году принимала Казань, а с прошлого сезона стартовало некое подобие клубного чемпионата мира по плаванию. И вот его участники собрались на квалификационный этап в столице Венгрии Будапеште.

Среди всех команд наибольшее внимание болельщиков из Татарстана привлекает Toronto Titans, где заявлен Александр Красных, а также Анна Егорова, у которой также были перспективы выступления за сборную нашей республики, но ее родная Калининградская область в конечном итоге этому воспротивилась. В этой же команде одна из звездных российских пар Анастасия Фесикова (Зуева) и Сергей Фесиков. В Будапеште стартовала еще одна спортсменка сборной Татарстана Вероника Андрусенко (Попова), выступающая за команду Iron, а потому семейство Андрусенко на чемпионате в Казани представлял только супруг Вячеслав.

Участники нынешних стартов будут иметь сразу два шанса, которые можно использовать при отборе в олимпийский состав

Тарасевичу облегчили жизнь



Сергей Чепик участие татарстанцев в соревнованиях в Венгрии комментировать не стал, посоветовав обратиться за этим к их тренерам, из чего следует понимать, что в стане российской сборной не очень-то одобряют эти старты, грозящие расстройством доселе четкой системы международных соревнований. Не совсем понятна и возможная позиция российских клубов плавания, поскольку эта система начала развиваться и в нашей стране. К примеру, будет ли премировать СК ВВС «Синтез» члена своей команды Красных за потенциально успешное выступление под флагом канадского клуба?

Старты в Венгрии несколько облегчили жизнь члену сборной Татарстана Григорию Тарасевичу в борьбе за награды внутреннего чемпионата, поскольку два других сильнейших спиниста страны Климент Колесников и Евгений Рылов вместе с Андреем Жилкиным и Максимом Ступиным защищают цвета команды Energy Standard в Венгрии. Тренирующийся в Америке Морозов выступает, тем не менее, за японскую команду Tokyo Frog Kings. Любопытно разделились две ровесницы и полные тезки Дарьи Устиновы. Одна стартует в команде Iron вместе с уже упомянутой Андрусенко, а другая защищает цвета американского NY Breakers с Ариной Сурковой и Светланой Чимровой. С учетом того, что в России девушек различают только по отчеству и месту прописки (Дарья Сергеевна выступает за Санкт-Петербург, а Дарья Константиновна — за Екатеринбург), понять, кто из них сейчас защищает цвета команды Нью-Йорка, а кто стала «железной», не представляется возможным.

Вообще, потихоньку входящая в обиход российского плавания клубная система еще не до конца освоена, что приводит к некоторому недопониманию. В частности, ваш корреспондент задал вопрос Чепику о представителях Волгограда, которые приехали в Казань из клуба, который подкосил коронавирус. Речь идет о «Спартаке-Волгоград», ватерпольная команда которого ушла на карантин, из-за чего ее взрослый состав не смог участвовать в Финале четырех Кубка России, а молодежный не приехал в Казань для участия в первом туре чемпионата. Но зато в Казань приехали пловцы этого клуба. Однако Сергей Геннадьевич понял по-своему (что немудрено, если учесть, что в Волгограде сразу несколько водно-спортивных клубов), рассказав о другом клубе — «Искра».

Потихоньку входящая в обиход российского плавания клубная система еще не до конца освоена, что приводит к некоторому недопониманию

— Это закрытый клуб, там люди тренировались в закрытом режиме, под постоянным контролем врачей, температура, мазки и так далее, и никаких пересечений с представителями других видов спорта не было.

Не имея никаких претензий к «Искре», все-таки озвучим то, что на чемпионат в Казани заявились представители клуба «Спартак-Волгоград»: Дарья Галкина, Марк Грищенко, Максим Иванов, Денис Лобачев, Иван Моргун, Леонид Савченко, Евгений Седов, включая «дальнобойщика» Романа Сулева, обычно плавающего в открытой воде.

Татьяна Белоногофф — англичанка с русской душой. А теперь еще и паспортом



В отсутствие некоторых звезд дополнительное внимание к себе привлекает молодая пловчиха Татьяна Белоногофф, которая ранее выступала за юниорскую сборную Англии, как и более известная ее ровесница Аннабель Морозов. Правда, не в такой звездной семье, как фигуристка сборной России. Татьяна решила выступать за родину своей мамы, и Чепик смотрит на это решение весьма положительно.

— Ее там, в общем-то, не приняли, и раз она изъявила желание выступать за нас, то это очень приятно. Тем более что Татьяна патриотка России, которая дожидалась получения спортивного гражданства в течение последних двух лет. Пока нельзя назвать ее результаты близкими к мировому уровню, но работа с таким опытными тренером, как Ирина Вятчанина, должна дать положительный результат.

Нет вариантов и с тем, где будет проходить чемпионат России 2021 года, который уж точно будет носить статус отборочного на Олимпиаду

Как известно, плавание, как и любой циклический вид спорта, заточено на четырехгодичную подготовку с выходом на пик формы к олимпийскому старту. Получается, что сейчас, впервые за последние 70 лет, требуется перестраивать организм, более того, российским пловцам предстоит дополнительное испытание, поскольку азиатские старты известны своей непредсказуемостью. Дело в том, что соревновательное время по азиатскому времени приходится на 11-17 часов по времени московскому, однако плавание, как и легкая атлетика, будет проводиться по времени, удобному для американского телезрителя, поскольку именно телекомпании США входят в спонсорский пул МОК. Так уже было в Пекине-2008, когда пловцы были вынуждены стартовать в предварительных заплывах вечером (по Москве). а в финале — ранним утром. Соответственно, в 2021 году перед российскими пловцами будет сразу два вызова.

— Точно такой же график ожидает нас в Токио, когда вечером будут проводиться предварительные заплывы, а на утро — финалы. Понятно, что это не совсем привычно для наших пловцов, годами привыкших к другому раскладу сил, когда организму необходимо выкладываться вечером, в финальном заплыве. Но мы уже проходили подобную практику на прошлогоднем чемпионате мира в Кванджу, повторим это и сейчас. Заранее заедем на предолимпийский сбор во Владивосток и будем перестраивать организмы пловцов на то, что основную нагрузку во время тренировок они будут воспринимать в утреннее время. Этот сбор во Владивостоке продлится порядка семи-десяти дней, затем столько же времени мы проведем в японской Осаке. Первая неделя будет посвящена, помимо всего, временной адаптации, а вторая, непосредственно в Японии, — адаптации климатической. Такая протяженность сбора объясняется тем, что в первые семь дней человек недостаточно акклиматизирован к новому для него времени, ему просто хочется спать в буднее время, — рассказал Чепик.

Ветер дует, мы не гнемся. Даже в таких условиях мы должны работать и продолжать подготовку. Тут никаких вариантов быть не может. Как, оказывается, нет вариантов и с тем, где будет проходить чемпионат России 2021 года, который уж точно будет носить статус отборочного на Олимпиаду. Казань, и только Казань!



1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов