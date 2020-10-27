Три пловца СК «Синтез» стартовали на домашнем чемпионате России
Пока «титан» Александр Красных бился в Венгрии
В Казани стартовал чемпионат России по плаванию, который продлится до 30 октября. Казанская вода собрала практически всех сильнейших в стране, а неприезд некоторых сборников восполнила за счет «легионеров», поскольку на внутренний российский старт заявились пловцы из Белоруссии, Кыргызстана, Латвии, Туркменистана и Северной Македонии. Есть даже одна бывшая англичанка. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Отбор — не отбор
Чемпионаты во время COVID-19 загадочны и необъяснимы. Они возвращают нас в былые времена, когда первенство Европы по хоккею с шайбой проводились в рамках чемпионатов мира и Олимпиад и победители с призерами определялись простым исключением из таблицы сборных Канады и США — при том, что матчи с ними шли в зачет чемпионата Европы. Или вспомним чемпионаты СССР, которые проводились в рамках летней Спартакиады 1979 года с участием большой группы зарубежных спортсменов и сборных команд.
Вот и этот чемпионат заменил апрельский, отложенный, который носил функцию отбора к Олимпиаде в Токио. Поскольку перенесли и чемпионат России, и, собственно, саму Олимпиаду, то октябрьский турнир потерял свое квалификационное значение. Хотя именно квалификация, а стало быть, возможность, после успешного старта в Казани, отобраться в олимпийскую сборную, звучала в анонсах перед нынешним стартом. Но главный тренер сборной России Сергей Чепик вначале осадил журналистов на пресс-подходе, сказав: «Этот чемпионат должен был состояться весной, а теперь он осенний и без квалификационного значения. Это, так скажем, чемпионат для самоутверждения. Каждый сдаст перед самим собой экзамен относительно того, как поработал после перерыва в тренировках из-за коронавируса», — а потом пояснил позицию специально «Реальному времени».
— Раз Олимпиаду перенесли на следующий год, то и отбор у нас будет проходить в апреле следующего года. Но и у нынешнего чемпионата есть свои нюансы. Если спортсмен сейчас выполнит квалификационный норматив для участия на Олимпиаде, это будет неким шагом в олимпийский состав. Правда, если в следующем году этот же норматив выполнят другие, то, естественно, они будут иметь преимущество. Но если в следующем году ни один человек не выполнит норматив А, то приоритет при отборе в состав получат те, кто выполнил этот норматив сейчас, — расставил точки над «i» Чепик.
Это, так скажем, чемпионат для самоутверждения. Каждый сдаст перед самим собой экзамен относительно того, как поработал после перерыва в тренировках из-за коронавируса
Говоря о татарстанских пловцах, он выразил надежду, что Егор Куимов покажет хороший результат: «Ему была предложена возможность тренироваться на базе сборной страны на «Озере Круглом», но поскольку была достаточно сложная ситуация с перемещением, это и перелет и переезд, который подразумевал дальнейшее сидение на карантине в Москве, Егор все это время был на домашней подготовке, о чем мы договорились с его личным тренером, — рассказал наставник сборной вашему корреспонденту.
Иными словами, участники нынешних стартов будут иметь сразу два шанса, которые можно использовать при отборе в олимпийский состав. А у тех, кто сейчас не приехал в Казань, шанс будет только один. А таковых, не приехавших, почти два десятка. Одна, чей неприезд также был анонсирован заранее — это наша суперзвезда Юлия Ефимова, которая тренируется в Америке, и ей было крайне тяжело оказаться этой осенью в Казани. А еще полтора десятка человек оказались среди участников достаточно нового для нынешнего мирового плавания турнира — второго сезона Международной лиги плавания (ISL).
Дело в том, что в плавании сложилась ситуация, когда «не было ни гроша, да вдруг алтын». В недалеком прошлом новыми стартами для пловцов озаботилась и FINA, которая стала проводить этапы Кубка мира, — первый из них в 2018 году принимала Казань, а с прошлого сезона стартовало некое подобие клубного чемпионата мира по плаванию. И вот его участники собрались на квалификационный этап в столице Венгрии Будапеште.
Среди всех команд наибольшее внимание болельщиков из Татарстана привлекает Toronto Titans, где заявлен Александр Красных, а также Анна Егорова, у которой также были перспективы выступления за сборную нашей республики, но ее родная Калининградская область в конечном итоге этому воспротивилась. В этой же команде одна из звездных российских пар Анастасия Фесикова (Зуева) и Сергей Фесиков. В Будапеште стартовала еще одна спортсменка сборной Татарстана Вероника Андрусенко (Попова), выступающая за команду Iron, а потому семейство Андрусенко на чемпионате в Казани представлял только супруг Вячеслав.
Тарасевичу облегчили жизнь
Сергей Чепик участие татарстанцев в соревнованиях в Венгрии комментировать не стал, посоветовав обратиться за этим к их тренерам, из чего следует понимать, что в стане российской сборной не очень-то одобряют эти старты, грозящие расстройством доселе четкой системы международных соревнований. Не совсем понятна и возможная позиция российских клубов плавания, поскольку эта система начала развиваться и в нашей стране. К примеру, будет ли премировать СК ВВС «Синтез» члена своей команды Красных за потенциально успешное выступление под флагом канадского клуба?
Старты в Венгрии несколько облегчили жизнь члену сборной Татарстана Григорию Тарасевичу в борьбе за награды внутреннего чемпионата, поскольку два других сильнейших спиниста страны Климент Колесников и Евгений Рылов вместе с Андреем Жилкиным и Максимом Ступиным защищают цвета команды Energy Standard в Венгрии. Тренирующийся в Америке Морозов выступает, тем не менее, за японскую команду Tokyo Frog Kings. Любопытно разделились две ровесницы и полные тезки Дарьи Устиновы. Одна стартует в команде Iron вместе с уже упомянутой Андрусенко, а другая защищает цвета американского NY Breakers с Ариной Сурковой и Светланой Чимровой. С учетом того, что в России девушек различают только по отчеству и месту прописки (Дарья Сергеевна выступает за Санкт-Петербург, а Дарья Константиновна — за Екатеринбург), понять, кто из них сейчас защищает цвета команды Нью-Йорка, а кто стала «железной», не представляется возможным.
Вообще, потихоньку входящая в обиход российского плавания клубная система еще не до конца освоена, что приводит к некоторому недопониманию. В частности, ваш корреспондент задал вопрос Чепику о представителях Волгограда, которые приехали в Казань из клуба, который подкосил коронавирус. Речь идет о «Спартаке-Волгоград», ватерпольная команда которого ушла на карантин, из-за чего ее взрослый состав не смог участвовать в Финале четырех Кубка России, а молодежный не приехал в Казань для участия в первом туре чемпионата. Но зато в Казань приехали пловцы этого клуба. Однако Сергей Геннадьевич понял по-своему (что немудрено, если учесть, что в Волгограде сразу несколько водно-спортивных клубов), рассказав о другом клубе — «Искра».
— Это закрытый клуб, там люди тренировались в закрытом режиме, под постоянным контролем врачей, температура, мазки и так далее, и никаких пересечений с представителями других видов спорта не было.
Не имея никаких претензий к «Искре», все-таки озвучим то, что на чемпионат в Казани заявились представители клуба «Спартак-Волгоград»: Дарья Галкина, Марк Грищенко, Максим Иванов, Денис Лобачев, Иван Моргун, Леонид Савченко, Евгений Седов, включая «дальнобойщика» Романа Сулева, обычно плавающего в открытой воде.
Татьяна Белоногофф — англичанка с русской душой. А теперь еще и паспортом
В отсутствие некоторых звезд дополнительное внимание к себе привлекает молодая пловчиха Татьяна Белоногофф, которая ранее выступала за юниорскую сборную Англии, как и более известная ее ровесница Аннабель Морозов. Правда, не в такой звездной семье, как фигуристка сборной России. Татьяна решила выступать за родину своей мамы, и Чепик смотрит на это решение весьма положительно.
— Ее там, в общем-то, не приняли, и раз она изъявила желание выступать за нас, то это очень приятно. Тем более что Татьяна патриотка России, которая дожидалась получения спортивного гражданства в течение последних двух лет. Пока нельзя назвать ее результаты близкими к мировому уровню, но работа с таким опытными тренером, как Ирина Вятчанина, должна дать положительный результат.
Как известно, плавание, как и любой циклический вид спорта, заточено на четырехгодичную подготовку с выходом на пик формы к олимпийскому старту. Получается, что сейчас, впервые за последние 70 лет, требуется перестраивать организм, более того, российским пловцам предстоит дополнительное испытание, поскольку азиатские старты известны своей непредсказуемостью. Дело в том, что соревновательное время по азиатскому времени приходится на 11-17 часов по времени московскому, однако плавание, как и легкая атлетика, будет проводиться по времени, удобному для американского телезрителя, поскольку именно телекомпании США входят в спонсорский пул МОК. Так уже было в Пекине-2008, когда пловцы были вынуждены стартовать в предварительных заплывах вечером (по Москве). а в финале — ранним утром. Соответственно, в 2021 году перед российскими пловцами будет сразу два вызова.
— Точно такой же график ожидает нас в Токио, когда вечером будут проводиться предварительные заплывы, а на утро — финалы. Понятно, что это не совсем привычно для наших пловцов, годами привыкших к другому раскладу сил, когда организму необходимо выкладываться вечером, в финальном заплыве. Но мы уже проходили подобную практику на прошлогоднем чемпионате мира в Кванджу, повторим это и сейчас. Заранее заедем на предолимпийский сбор во Владивосток и будем перестраивать организмы пловцов на то, что основную нагрузку во время тренировок они будут воспринимать в утреннее время. Этот сбор во Владивостоке продлится порядка семи-десяти дней, затем столько же времени мы проведем в японской Осаке. Первая неделя будет посвящена, помимо всего, временной адаптации, а вторая, непосредственно в Японии, — адаптации климатической. Такая протяженность сбора объясняется тем, что в первые семь дней человек недостаточно акклиматизирован к новому для него времени, ему просто хочется спать в буднее время, — рассказал Чепик.
Ветер дует, мы не гнемся. Даже в таких условиях мы должны работать и продолжать подготовку. Тут никаких вариантов быть не может. Как, оказывается, нет вариантов и с тем, где будет проходить чемпионат России 2021 года, который уж точно будет носить статус отборочного на Олимпиаду. Казань, и только Казань!
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