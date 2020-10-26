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Для будущих чемпионов: как в казанском поселке возводят биатлонный спорткомплекс

15:20, 26.10.2020 2
Для будущих чемпионов: как в казанском поселке возводят биатлонный спорткомплекс
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий побывала в казанском поселке Мирный, где идет строительство нового биатлонного комплекса.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео Камиля Исмаилова, фото Рината Назметдинова

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:43
    Пока на фото только чисто поле
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  • Анонимно 18:43
    Простым казанцам туда можно будет попасть, интересно
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