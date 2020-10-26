Для будущих чемпионов: как в казанском поселке возводят биатлонный спорткомплекс
Сегодня двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий побывала в казанском поселке Мирный, где идет строительство нового биатлонного комплекса.
Сегодня двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий побывала в казанском поселке Мирный, где идет строительство нового биатлонного комплекса.
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