Рукописный Коран планируют напечатать к KazanForum

Издательство «Хузур» подготовило каллиграфический шедевр

Фото: Динар Фатыхов

Рукописный Коран планируют напечатать к KazanForum, который пройдет в мае. Об этом журналистам сообщил глава издательства «Хузур» Ришат Хамидуллин на пресс-конференции, посвященной международному конкурсу чтецов Корана.

Подготовка издания началась в январе 2022 года. Основным каллиграфом (хаттатом) стал Артур Писаренко. О том, как это происходило, рассказывал в публичной лекции муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Радиф Кашапов