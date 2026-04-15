В турецкой школе произошла стрельба, четыре человека погибли

Среди жертв — один преподаватель и трое учащихся

В городе Кахраманмараш произошла стрельба в средней школе, сообщает телеканал NTV Haber. По данным губернатора провинции Мюкеррема Унлюера, в результате инцидента погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

Среди жертв — один преподаватель и трое учащихся. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медицинские бригады для оказания помощи пострадавшим.

Стоит отметить, что это уже второй случай стрельбы в образовательном учреждении Турции за последние два дня. 14 апреля в профессионально-техническом лицее имени Ахмета Коюнджу, расположенном в районе Сиверек провинции Шанлыурфа, произошла стрельба. 19-летний стрелявший — бывший ученик учебного заведения — покончил с собой.



Наталья Жирнова