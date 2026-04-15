Ставки по вкладам в крупнейших банках снизились до 13,43%

В первой декаде апреля показатель опустился с 13,56% в конце марта

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России в первой декаде апреля 2026 года снизилась до 13,43% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, во второй декаде марта ставка составляла 13,8% годовых, в третьей декаде — 13,56%.

В мониторинг Банка России входят Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», банк ДОМ.РФ, «Московский кредитный банк», «Т-банк», ПСБ и «Совкомбанк».

При расчете показателя учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. Банк России не включает в расчет вклады с капитализацией процентов, а также продукты с дополнительными условиями, такими как покупка инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета или оформление инвестиционного и накопительного страхования жизни. Кроме того, не учитываются вклады со сроками, разделенными на периоды с разными ставками.

Ариана Ранцева