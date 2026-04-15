Россиян предупредили о штрафе за отправку фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

Размер денежного наказания доходит до 3 млн рублей

Ежегодно находятся люди, которые просто хотят «пошутить» и добавить фотографии нацистов на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк», которая ежегодно проводится в России в честь Дня Победы, 9 Мая. Однако таких «шутников» ждет ответственность, предусмотренная статьей 354.1 УК РФ и 20.3 КоАП. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

Напомним, что, согласно данной статье, нарушителя ждет штраф до 3 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

— Чтобы в «полку» не мелькнули фотографии нацистских преступников и снимки, не связанные с тематикой Великой Отечественной войны, все заявки будут проходить модерацию. Мы делаем упор на модераторов с профильным историческим образованием и участников исторических реконструкций, — отметила Шадрина.

Никита Егоров