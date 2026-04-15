Экономист Колташов назвал россиянам альтернативу кредитной карте

Эксперт рекомендовал откладывать хотя бы 10% от дохода в копилку

Фото: Динар Фатыхов

В качестве альтернативы кредитной карте россиянам следует формировать собственные сбережения и стараться тратить ровно столько денег, сколько они зарабатывают. Об этом «Реальному времени» сообщил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Георгий Колташов.

— Альтернативой кредитной карточке является протестантская этика, то есть умение жить по средствам и формирование сбережений. При любом доходе важно каждый месяц откладывать часть заработанных средств, формируя для себя некую «подушку финансовой безопасности». Если у вас относительно небольшой заработок, то откладывайте хотя бы 10% от дохода в копилку, 20% — еще лучше. Если же ваши доходы позволяют направлять в резерв 50% от заработанных денег — отлично, — рекомендовал Колташов.

Еще он подчеркнул, что при переходе на формат «жизни без кредитов» к человеку быстрее приходит осознание своих финансовых проблем. В дальнейшем эта осознанность сподвигнет его искать пути решения в сложившейся ситуации: повышать свои доходы, менять профиль, обучаться новым навыкам и так далее, резюмировал собеседник издания.

Никита Егоров