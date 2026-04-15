Гуцан: идею о внесудебном доступе силовиков к базе мобильных устройств надо доработать
По словам генерального прокурора России, такой доступ существенно упростил бы оперативно-разыскную деятельность
Генеральный прокурор России Александр Гуцан прокомментировал инициативу о внесудебном предоставлении правоохранительным органам доступа к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам прокурора, такой доступ существенно упростил бы оперативно-разыскную деятельность, особенно в случаях поиска скрывшихся преступников и пропавших без вести граждан. Гуцан отметил, что в условиях, когда злоумышленники действуют максимально скрытно и анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать ключевым фактором в раскрытии преступлений.
При этом глава надзорного ведомства подчеркнул необходимость тщательной проверки и доработки инициативы. Он отметил, что при реализации подобных мер важно не допустить нарушения конституционных прав граждан.
Центральная база идентификаторов — это государственная система, которая учитывает и связывает IMEI-номера мобильных устройств с сим-картами и их владельцами.
Напомним, что ранее в МВД опровергли информацию о проверках телефонов граждан на наличие VPN-сервисов.
