Могилу татарского историка и просветителя Шигабутдина Марджани могут внести в реестр ОКН

Государственная историко-культурная экспертиза, обосновывающая включение в единый государственный реестр ОКН захоронения, дала положительный результат

На Ново-Татарском кладбище в Казани три памятника на могилах выдающихся татарских деятелей могут получить статус объектов культурного наследия. В Комитет РТ по охране объектов культурного наследия поступили акты государственной историко-культурной экспертизы, подтверждающие целесообразность включения этих памятников в реестр.

Речь идет о могилах значимых исторических личностей: богослова, историка и просветителя Шигабутдина Марджани (1818–1889), педагога и общественно-политического деятеля Хади Максудова (Максуди) (1868–1941), а также муфтия и идеолога джадидизма Галимджана Баруди (Галеева) (1857–1921).

скриншот из документов

— Включение могил Марджани, Максудова и Баруди в реестр объектов культурного наследия — это не просто юридическая процедура. Это акт восстановления исторической справедливости и уважения к людям, которые определили путь развития татарского народа. Мы обязаны сохранить память о них для будущих поколений, — заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Напомним, что помимо этого включить в реестр ОКН России планируют дом конца XIX века в Свияжске.

Наталья Жирнова