В Чувашии подростка обвиняют в поджоге автомобиля полиции
По данным СК РФ, 16-летняя девочка могла действовать по указанию интернет-кураторов
В Чувашии 16-летняя девочка обвиняется в поджоге полицейского автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, противоправные действия, предположительно, были совершены по указанию интернет-кураторов.
