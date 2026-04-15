Госсовет Татарстана в трех чтениях принял закон о квотировании рабочих мест для участников СВО

Фото: Артем Дергунов

Госсовет Татарстана принял сразу в трех чтениях закон о квотировании рабочих мест для участников СВО, о котором ранее писало «Реальное время». Об этом стало известно на 20-м заседании Госсовета РТ.

Теперь предприятия с численностью работников более 200 человек будут обязаны установить квоту в 1% от среднесписочной численности работников для приема на работу участников СВО. На сегодня в России действуют квоты для инвалидов и для несовершеннолетних.

Инна Серова