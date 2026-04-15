Татарстан поддержит сельских почтальонов выплатами в сумме 55,3 млн рублей — по 24 тысячи на человека

Средства получат около 2,3 тысячи сотрудников в конце 2026 года в виде единовременной выплаты

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил решение о выделении 55,3 млн рублей на поддержку работников сельских почтовых отделений. Средства получат около 2,3 тысячи сотрудников в 2026 году — по 24 тысячи на человека.

— Работники почты часто становятся для пожилых людей и единственными собеседниками, и главным каналом новостей, и связью с детьми и внуками. Субсидии помогают поддержать работников отрасли и сохранить почтовые отделения в сельских поселениях, — пояснил министр цифрового развития РТ Илья Начвин.

В республике функционирует более 1,1 тысячи почтовых объектов, из которых свыше 870 расположены в сельской местности. За 2025 год работники почты доставили жителям региона 55 миллионов писем, 16 миллионов газет и журналов, а также выплатили 263 тысячи пенсий.

Единовременная выплата будет произведена в конце 2026 года. Подобная мера поддержки уже действовала в 2024 и 2025 годах.

Напомним, что 449 беременных студенток Татарстана получат финансовую поддержку в 2026 году в виде 100 тысяч рублей.

Наталья Жирнова