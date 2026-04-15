Путин заявил о снижении ВВП России на 1,8% за два месяца

Президент отметил падение в промышленности и строительстве и потребовал объяснить причины отклонения макропоказателей от прогнозов

За первые два месяца текущего года экономика России продемонстрировала снижение: объем ВВП сократился на 1,8%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, отрицательная динамика зафиксирована в обрабатывающей промышленности, в промышленном производстве в целом, а также в строительстве. Президент отметил, что часть снижения может объясняться календарными и сезонными факторами: в январе этого года рабочих дней было на два меньше, чем годом ранее, а в феврале — на один.

При этом Путин подчеркнул, что такие факторы не могут полностью объяснять замедление деловой и инвестиционной активности.

Он заявил, что текущие показатели ниже как правительственных, так и экспертных и регуляторных прогнозов, включая оценки Центрального банка России, и потребовал от правительства и ЦБ разъяснить причины отклонений.

Отдельно президент обратил внимание на ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы, несмотря на снижение экономической динамики, сохраняется на рекордно низком уровне — 2,1%. По его словам, это свидетельствует о структурных изменениях занятости, включая развитие гибких и платформенных форм занятости.

Также Путин подчеркнул необходимость соблюдения курса на сбалансированность бюджета и его устойчивость в условиях внешнеэкономической нестабильности. Он отметил, что правительство подготовило ряд мер, которые будут обсуждаться на совещании.

Президент добавил, что рассчитывает на предложения по дополнительным мерам, направленным на восстановление экономического роста, поддержку деловой активности и улучшение структуры занятости в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Ариана Ранцева