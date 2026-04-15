В результате атаки БПЛА на промзону Башкирии погиб водитель пожарной охраны

В результате атаки БПЛА на промышленную зону в Стерлитамаке в Башкирии есть жертвы, глава республики Радий Хабиров сообщил о гибели водителя ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

— Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь, — написал Хабиров.

Напомним, что обломки сбитых дронов упали на территорию одного из предприятий, что привело к возгоранию. На месте происшествия работают все оперативные службы, пожарные ведут тушение.

Наталья Жирнова