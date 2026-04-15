Эксперт назвал три козыря в игре «Ак Барса» против минского «Динамо»

Экс-тренер «барсов» Крикунов объяснил, как казанской команде удалось нейтрализовать атаку соперника

Хоккейный тренер и эксперт Владимир Крикунов назвал три козыря в игре «Ак Барса» против минского «Динамо» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы ведут в серии со счетом 3:0.

— Результативный хоккей во втором матче был, скорее, аномалией для этой серии. После переезда в Казань проблем у динамовцев стало еще больше. Они просто ничего не могут сделать с обороной команды Гатиятулина. Насыщенная средняя зона, эффективный отбор шайбы, «выжигание» возможностей для позиционных атак соперника. Этими козырями «Ак Барс» нейтрализовал опасное нападение команды Квартальнова, — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» ведет со счетом 3:0 в серии до четырех побед с минским «Динамо» в четвертьфинале плей-офф КХЛ. Казанцы в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Следующий матч серии состоится в Казани 15 апреля.

Ранее стало известно о возможном конфликте в минском «Динамо», сообщают про жалобу иностранных хоккеистов на главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова. Рулевой белорусской команды может быть отправлен в отставку, хотя в клубе пока не подтверждают эту информацию.

Зульфат Шафигуллин