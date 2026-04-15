Госдолг России вырастет до 29,1% ВВП к 2031 году

МВФ прогнозирует постепенное увеличение показателя с 19,1% в 2026 году

Международный валютный фонд ожидает, что государственный долг России по итогам 2026 года составит 19,1% ВВП. Такие данные приводятся в докладе организации.

Согласно прогнозу, в последующие годы показатель будет постепенно расти. В 2027 году он достигнет 21,2% ВВП, в 2028-м — 23,6% ВВП, в 2029-м — 25,4% ВВП. К 2030 году госдолг, по оценке фонда, увеличится до 27,2% ВВП, а в 2031 году составит 29,1% ВВП.

При этом в октябрьском докладе МВФ прогнозировалось, что по итогам текущего года государственный долг России достигнет 24,8% ВВП.

Ариана Ранцева