Минтранс России утвердил правила перевозок пассажиров

С 1 сентября 2026 года допускается использование биометрии и электронных сервисов оплаты проезда

Министр транспорта Андрей Никитин подписал приказ «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранспорта России.

Новые правила предусматривают возможность подтверждения социальных льгот при оплате проезда на общественном транспорте через национальные цифровые сервисы при наличии соответствующей технической возможности у перевозчика. Это должно упростить процесс покупки билетов и сократить время их оформления.

Также за перевозчиками закрепляется право продажи билетов с использованием электронных сервисов оплаты. В частности, допускается применение Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных. Решение о внедрении таких технологий перевозчики будут принимать самостоятельно.

Ожидается, что изменения повысят доступность транспортных услуг для льготных категорий граждан и сократят время обслуживания пассажиров за счет интеграции государственных цифровых сервисов с транспортной системой.

Ариана Ранцева