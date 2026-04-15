Из-за схода состава в Казани приостановили свое движение трамваи №5 и 7
Инцидент произошел на пересечении улиц Чишмяле и Сафиуллина
В Казани временно прекращено движение трамвайных маршрутов №5 и 7. Причиной послужил сход трамвая с рельсов на пересечении улиц Чишмяле и Сафиуллина. Инцидент произошел из-за износа рельсового хозяйства, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
На месте работают специалисты предприятия МУП «Метроэлектротранс». Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты передвижения с учетом временных изменений в работе общественного транспорта.
В пресс-службе предприятия вновь напомнили, что проблема требует серьезного внимания: для проведения капитального ремонта трамвайных путей и контактных сетей Казани необходимо около 9 миллиардов рублей. При этом текущие работы по поддержанию инфраструктуры в надлежащем состоянии проводятся ежедневно.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».