Россиянам рассказали, как пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк»

Если граждане уже разместили фото в прошлом году, то их снимки автоматически войдут в онлайн-акцию

Фото: Динар Фатыхов

В России «Бессмертный полк» в онлайн-формате — одна из самых массовых форм акции. На этой цифровой платформе любой человек может разместить фотографию, информацию о подвиге своего близкого человека или любого другого героя, его фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Отправить заявку на участие можно будет с 23 апреля, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов.

— Для начала на этой платформе нужно авторизоваться любым удобным для вас способом, например через соцсети ВК, «Одноклассники» и МАХ. Само онлайн-шествие начнется в 12:00 по дальневосточному времени с Чукотки и Камчатки и будет шествовать в зависимости от часовых поясов по всей стране. Федеральные и региональные телеканалы будут включаться в «Бессмертный полк», показывая эпизоды с данного шествия, — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что если граждане уже разместили фото в прошлом году, то их снимки автоматически войдут в онлайн-акцию бессмертного полка. При желании фото можно отредактировать через искусственный интеллект, резюмировал Кузнецов.

За годы проведения акции в онлайн-формате уже 33 млн зрителей посмотрели трансляции «Бессмертного полка». Такая форма дает возможность рассказать о подвиге своего героя не только жителям регионов, где не проводят шествие офлайн, но и тем, кто не может стать участником по состоянию здоровья, из-за работы и так далее, подчеркнула руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

Никита Егоров