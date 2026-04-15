Организаторам схемы «бумажного НДС» грозит до 5 лет тюрьмы за аферу на 1 трлн рублей

По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса

Фото: Артем Дергунов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении организаторов крупной площадки по обналичиванию «бумажного НДС». Ущерб государственному бюджету от их деятельности составил 1 триллион рублей, сообщает ТАСС.

По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

За совершение данных преступлений законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица.

Наталья Жирнова