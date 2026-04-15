На реках Татарстана отмечены колебания уровней воды

15:59, 15.04.2026

За сутки изменения составили от -63 до +62 см, на Малом Черемшане уровень вырос на 141 см

По состоянию на 15 апреля гидрологическая обстановка на реках республики характеризуется разнонаправленными изменениями уровней воды, сообщает МЧС Татарстана.

За прошедшие сутки колебания составили от -63 до +62 см. На реке Малый Черемшан зафиксирован наибольший прирост уровня воды — 141 см.

Уровни воды на реках остаются ниже отметок выхода воды на пойму. На реке Иж показатель превышает среднемноголетний максимальный уровень на 57 см, тогда как на остальных реках он ниже среднемноголетних максимумов на 112—346 см.

Опасные значения уровней воды на реках не зафиксированы.

Ариана Ранцева

