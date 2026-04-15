Выплаты маткапитала выросли на 39,4 млрд рублей в I квартале

Социальный фонд направил 123,7 млрд рублей более чем по 716 тыс. заявлений

Выплаты по материнскому капиталу в России в I квартале 2026 года увеличились на 39,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ведомства, к апрелю фонд перечислил средства более чем по 716 тыс. заявлений семей о распоряжении маткапиталом. Общий объем выплат составил 123,7 млрд рублей.

Наиболее востребованным направлением использования средств остается улучшение жилищных условий. На эти цели было направлено почти 100 млрд рублей. Из них более 82 млрд рублей пошло на оплату ипотеки и займов, почти 17 млрд рублей — на покупку жилья без привлечения кредита. Также средства направлялись на реконструкцию и строительство домов.

Кроме того, материнский капитал использовался для ежемесячных выплат на детей до трех лет. В I квартале на эти цели было направлено 15,7 млрд рублей против 13,2 млрд рублей годом ранее.

Расходы на обучение детей выросли на 44%. С января по март 2026 года учебным организациям перечислили свыше 8 млрд рублей, тогда как за аналогичный период 2025 года эта сумма составляла 5,6 млрд рублей.

Ариана Ранцева