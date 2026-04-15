Путин потребовал объяснить, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий

За первые два месяца года ВВП сократился на 1,8%: отрицательную динамику показали обрабатывающая промышленность, другие производственные отрасли и строительство

Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам экономики, на котором обсудили текущую ситуацию в стране.

По словам главы государства, экономические показатели оказались ниже ожидаемых. За первые два месяца года ВВП сократился на 1,8%. Отрицательную динамику показали обрабатывающая промышленность, другие производственные отрасли и строительство.

— Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России. И конечно, как уже было сказано, жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, — заявил Путин.

При этом на рынке труда сохраняются позитивные тенденции — уровень безработицы остается низким и составляет 2,1%. Президент отметил изменения в структуре организации труда, где все большее развитие получают гибкие формы занятости.

Реальное время / realnoevremya.ru

Особое внимание на совещании было уделено вопросам бюджетной политики. Правительство представило меры по поддержанию стабильности бюджета в условиях внешних колебаний. Президент поручил разработать дополнительные предложения по восстановлению экономического роста.

Среди факторов, влияющих на экономику, названы не только сезонные и погодные условия, но и более серьезные причины, требующие особого внимания со стороны властей.

Ранее Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России до 1,1% в 2026 году.

Наталья Жирнова