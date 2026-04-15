Молдавия официально объявила о выходе из СНГ через год

Вице-премьер и глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил о решении страны покинуть Содружество Независимых Государств. Уведомление об этом было отправлено в Минск 8 апреля, и уже получено подтверждение.

Страна окончательно выйдет из организации через год — 8 апреля 2027 года. За последние годы Молдавия почти не участвовала в работе СНГ и Евразийского экономического союза.

Власти Молдавии хотят переориентироваться на Запад и привести свои законы в соответствие с европейскими. Однако эта политика вызывает споры: оппозиция опасается, что это может навредить мигрантам и экономике страны.

В стране в 2022 году цены выросли на 30,2%, хотя к концу 2023 года ситуацию удалось стабилизировать — инфляция снизилась до 7%. Однако в 2024 году из-за роста цен на энергию снова возникли проблемы.

В МИД России охарактеризовали решение Кишинева о выходе из СНГ как проявление цинизма, подчеркнув, что оно было принято без должного диалога с обществом и вопреки воле значительной части молдавского населения.

Наталья Жирнова