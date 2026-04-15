«Водоканал» обновляет коммуникации в районе Волжского водозабора

Качественная замена коммуникаций обеспечит стабильную подачу воды без аварий

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Специалисты МУП «Водоканал» Казани заменили водопровод, построенный в 1971 году, в районе Волжского водозабора. За время эксплуатации на старой трубе появилось множество трещин и дыр, водопровод имел 100%-ный износ и был включен в инвестиционную программу предприятия.

Во время планового отключения воды с 14 по 15 апреля в Кировском районе специалисты подключили новую трубу к централизованным сетям водоснабжения.

«Работы вели на магистральном водопроводе с большой зоной обслуживания, потребовалось отключить воду в 17 многоквартирных домах, также наблюдалось пониженное давление воды в еще более чем 400 многоквартирных домах. Работы начали ночью, когда разбор воды минимальный, и также продолжили до утра следующего дня. Воду подвозили автоцистернами по заявкам от жителей», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Всего на участке заменили около 160 метров трубы, но подключать ее будут в два этапа: 80 метров сейчас и 80 метров после.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

«Если бы мы подключали весь участок сразу, без воды было бы еще большее количество адресов, так как это магистральный водопровод, также требуется время, чтобы его осушить и вновь заполнить водой, — пояснили на предприятии.

На объекте задействовали одну бригаду управления водопроводного хозяйства и спецтехнику, работы были осложнены высоким уровнем грунтовых вод.

Напомним, на сетях водоснабжения за 2025 год произошло 1 234 аварии, это на девять случаев меньше, чем годом ранее. Среди основных причин аварий на водопроводе — износ коммуникаций свыше 70%. «Водоканал» участвует во всех программах, направленных на реконструкцию, ремонт и строительство инженерных коммуникаций. За 5 лет реализации собственных инвестиционных программ, а также в рамках подготовки к БРИКС и программы раиса по МКИ «Водоканал» построил и реконструировал 133,8 км сетей по воде и канализации.

В сфере водоснабжения в 2025 году завершили строительство водопровода протяженностью 1,2 км для обеспечения водой 2 тыс. жителей Станционных Дербышек; выполнили реконструкцию 4,4 км сетей по участкам на 19 улицах, включая поселки; построены 4 км сетей водоснабжения и 3 км сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства на территории города.

В январе директор МУП «Водоканал» Казани Рустам Абдулхаков на заседании итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам выступил с предложением прекратить привлечение транзитных организаций к транспортировке водоснабжения и водоотведения, а высвободившиеся средства направить на восстановление сетей и сооружений.