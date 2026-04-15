Аналитики повысили прогноз по ключевой ставке на 2026 год

Ожидания по ставке выросли до 14,1%, также пересмотрены прогнозы по инфляции и курсу рубля

Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,1% годовых. Об этом свидетельствуют результаты макроэкономического опроса регулятора.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год увеличен до 10,7% с 10,3%, а на 2028 год — до 9% с 8,9%.

Оценка темпов роста ВВП на 2026 год оставлена без изменений на уровне 1%. Прогноз на 2027 год снижен с 1,6% до 1,5%, на 2028 год сохранен на уровне 1,8%.

Прогнозы по инфляции повышены: на 2026 год — до 5,5%, на 2027 год — до 4,4%. Оценка на 2028 год не изменилась и составляет 4%.

Кроме того, аналитики понизили ожидания по среднегодовому курсу доллара к рублю. На 2026 год прогноз составляет 81,2 рубля за доллар против прежних 84 рублей. Оценки на 2027 и 2028 годы снижены до 89 рублей и 96,3 рубля соответственно.



Ариана Ранцева