Проект центра фигурного катания Загитовой в Казани получил одобрение экспертизы
О положительном заключении по проекту свидетельствуют данные Единого государственного реестра заключений
Проект строительства Центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани получил положительное заключение экспертизы. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).
Иных деталей о параметрах проекта и сроках реализации в сообщении не приводится.
Ранее «Реальное время» писало, что МУП «Водоканал» из собственных средств выделило 60,8 млн рублей на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, а также канализационной насосной станции к Центру фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани.
