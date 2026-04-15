Россиянам рассказали о новых форматах проведения акции «Бессмертный полк»

Один из них называется «Бессмертный полк на одежде»

В этом году в России предложили провести акцию «Бессмертный полк» в новых форматах, которые родились из народных инициатив. Один из них называется «Бессмертный полк на стадионе», инициированный в 2025 году Российским футбольным союзом, сообщила на пресс-конференции руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, призвав также другие спортивные команды присоединиться к этому формату акции.

Еще один популярный формат — «Бессмертный полк на автомобиле».

— В этом году мы предлагаем при проведении данного формата акции проложить маршрут через небольшие населенные пункты, потому что не везде проходят праздничные мероприятия, — подчеркнула спикер.

Из других предлагаемых форматов — «Бессмертный полк на одежде», когда участники надевают одежду с портретом героя и гуляют в ней по улицам. К данному формату Шадрина призвала присоединиться и компании, оформив в едином стиле одежду сотрудников в праздничный день, помочь сотрудникам изготовить такую одежду при необходимости.

Также предусмотрены и форматы «Бессмертного полка» для детей: проводить в школах и детсадах тематические уроки, приглашать с портретами героев родителей; а также «Бессмертный полк в соцсетях», согласно которому пользователи могут заменить аватарку, проставив взамен снимок, оформленный в соответствующем стиле. Подробности можно узнать на сайте.

Ранее россиян предупредили о штрафе за отправку фото нацистов на сайт «Бессмертного полка», а также рассказали, как пройдет онлайн-шествие в рамках данной акции.

Никита Егоров