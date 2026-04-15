Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде

По данным пакистанского телевидения, встреча может состояться в конце следующей недели

Второй раунд переговоров между США и Ираном, как ожидается, пройдет в Исламабаде в конце следующей недели. Об этом сообщает пакистанское государственное телевидение.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана может состояться в течение двух дней.

