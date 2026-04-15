Новости общества

21:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутат Илья Вольфсон предложил ввести понятие «техническая вода» для малых поселков

17:10, 15.04.2026

Это позволит не тратить миллиарды рублей на сложные системы водоподготовки там, где они не востребованы

Фото: предоставлено Ильей Вольфсоном

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон на недавнем заседании комитета по строительству и ЖКХ по реализации федерального проекта «Чистая вода» обратил внимание, что действующие санитарные нормы требуют обеспечивать даже самые отдаленные поселки водой, по качеству не уступающей бутилированной.

Однако, по его словам, в реальности 90% воды в таких местах используется для хозяйственно-бытовых нужд — полива, стирки, бани, а для питья люди предпочитают бутилированную воду или фильтры.В связи с этим Вольфсон предложил Минстрою совместно с Роспотребнадзором разработать и закрепить понятие «техническая вода» с адекватными и безопасными критериями качества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это позволит не тратить миллиарды рублей на сложные системы водоподготовки там, где они не востребованы, а оперативно обеспечивать население водой для бытовых нужд. Для питья, по мнению депутата, экономически целесообразнее организовывать подвоз или использовать фильтры.

— На смену «Чистой воде» сейчас приходит новый масштабный нацпроект по модернизации инфраструктуры. И главное, что мы должны вынести из отчета Счетной палаты: нужно прекратить обслуживать негибкие нормативы ради отчетов. Государственные деньги должны решать реальные проблемы людей быстро и эффективно. Буду добиваться проработки этого вопроса на федеральном уровне, — написал Вольфсон в социальных сетях.

Напомним, что по недавним данным управления, в республике функционирует 3 052 источника водоснабжения населения. По результатам проверки установлено, что все 10 поверхностных источников полностью соответствуют санитарным требованиям и имеют необходимые разрешительные документы.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

