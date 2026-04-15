Депутат Илья Вольфсон предложил ввести понятие «техническая вода» для малых поселков

Это позволит не тратить миллиарды рублей на сложные системы водоподготовки там, где они не востребованы

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон на недавнем заседании комитета по строительству и ЖКХ по реализации федерального проекта «Чистая вода» обратил внимание, что действующие санитарные нормы требуют обеспечивать даже самые отдаленные поселки водой, по качеству не уступающей бутилированной.

Однако, по его словам, в реальности 90% воды в таких местах используется для хозяйственно-бытовых нужд — полива, стирки, бани, а для питья люди предпочитают бутилированную воду или фильтры.В связи с этим Вольфсон предложил Минстрою совместно с Роспотребнадзором разработать и закрепить понятие «техническая вода» с адекватными и безопасными критериями качества.

Это позволит не тратить миллиарды рублей на сложные системы водоподготовки там, где они не востребованы, а оперативно обеспечивать население водой для бытовых нужд. Для питья, по мнению депутата, экономически целесообразнее организовывать подвоз или использовать фильтры.

— На смену «Чистой воде» сейчас приходит новый масштабный нацпроект по модернизации инфраструктуры. И главное, что мы должны вынести из отчета Счетной палаты: нужно прекратить обслуживать негибкие нормативы ради отчетов. Государственные деньги должны решать реальные проблемы людей быстро и эффективно. Буду добиваться проработки этого вопроса на федеральном уровне, — написал Вольфсон в социальных сетях.

Напомним, что по недавним данным управления, в республике функционирует 3 052 источника водоснабжения населения. По результатам проверки установлено, что все 10 поверхностных источников полностью соответствуют санитарным требованиям и имеют необходимые разрешительные документы.

Наталья Жирнова