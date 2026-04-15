Инфляция в России замедлилась до 0,6% в марте

Годовой показатель снизился до 5,86% на фоне удешевления продовольствия

Инфляция в России в марте 2026 года замедлилась до 0,6% после 0,73% в феврале. Об этом говорится в материалах Банка России.

Годовая инфляция, по данным регулятора, снизилась до 5,86% в марте — против 5,91% месяцем ранее. Основной вклад в замедление внесли продовольственные товары.

Месячный прирост цен с учетом сезонной корректировки в пересчете на год составил 6% после 5,8% в феврале.



Ариана Ранцева