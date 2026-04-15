В Совфеде призвали ускорить рассмотрение закона о домашнем насилии

В ходе пленарного заседания сенатор Людмила Нарусова обратилась к генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой обратить особое внимание на законопроект о домашнем насилии. Документ, прошедший первое чтение в Госдуме, в настоящее время не получает необходимого продвижения.

По мнению сенатора, данный закон является крайне важным для повышения эффективности работы правоохранительных органов по защите граждан. Нарусова подчеркнула, что без принятия этого закона деятельность правоохранительных структур не может считаться полностью результативной в вопросах защиты населения.

В своем обращении сенатор акцентировала внимание на необходимости активизации процесса продвижения законопроекта, который находится на рассмотрении в нижней палате парламента.

Помимо этого, в своем докладе генпрокурор Александр Гуцан прокомментировал инициативу о внесудебном предоставлении правоохранительным органам доступа к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования.



