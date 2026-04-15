Бюджет Казани показал дефицит в 2 млрд рублей по итогам 2025 года
Расходы Казани по итогам 2025 года составили почти 64,3 млрд рублей, доходы — 62,2 млрд. Дефицит был равен порядка 2 млрд рублей, сообщил начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин на сессии Казгордумы.
Налоговые и неналоговые доходы города составили 37,9 млрд рублей. Большую часть принес НДФЛ — 17,5 млрд рублей.
Что касается расходов, наибольшую сумму — 48 млрд рублей — направили на социальную сферу. На нее пришлось 74,8% трат. На общегосударственные вопросы направили 7,9 млрд рублей, городское хозяйство — 8 млрд рублей, обслуживание муниципального долга — 27 млн рублей.
