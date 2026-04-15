В Стерлитамаке проверили воздух после пожара в промзоне

Превышений вредных веществ не выявлено, контроль ведется круглосуточно

Передвижная экологическая лаборатория провела мониторинг качества атмосферного воздуха в Стерлитамаке после возгорания в промзоне, произошедшего в результате атаки БПЛА.

По итогам проверки превышений содержания вредных веществ не выявлено. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

В ходе исследования специалисты отобрали пробы воздуха на содержание бензола, толуола, этилбензола, фенола, аммиака, сероводорода, диоксида серы, формальдегида, диметиламина, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и различных видов ксилола. По данным на момент отбора, все показатели находились в пределах нормы.

Дополнительно контроль качества воздуха осуществляется круглосуточно с помощью автоматизированных станций, установленных в жилых районах города. Ситуация находится на контроле министерства.



Ариана Ранцева