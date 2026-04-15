Профессор КФУ Кох объяснил, почему в России снизился объем выдачи кредитных карт

Все время находить новых желающих получать кредитные карты становится сложнее

Фото: Михаил Захаров

Объем выдачи кредиток в России снизился за два года на 51,2% из-за перенасыщения рынка и ужесточения требований к заемщикам со стороны кредиторов. Об этом «Реальному времени» сообщил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Отметим, что по итогам января — марта 2026 года банки выдали россиянам 3,21 млн кредитных карт. Это на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и на 51,2% меньше в сравнении с первым кварталом 2024-го, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

— Дело в том, что все, кто хотел и мог получить кредитную карту, уже ее взяли, а все время находить новых желающих получать кредитные карты становится сложнее. Помимо этого, банки начали жестко подходить к кредитованию физлиц, которые уже имеют достаточно высокий уровень долговой нагрузки. Как следствие, выдавать дополнительные кредитные карты тем, кто уже имеет несколько кредиток или обычных кредитов, невозможно, — сказал он.

Никита Егоров