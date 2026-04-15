Каждая третья сделка на рынке спецтехники совершается онлайн

Один из ключевых и устойчивых трендов на рынке специальной техники — цифровизация

Один из ключевых и устойчивых трендов на рынке специальной техники — цифровизация. Об этом говорили на форуме Национальной ассоциации дилеров, дистрибьюторов, производителей спецтехники (НАДДиПС), который прошел в Москве. Эксперты Авито Спецтехники (стратегического партнера форума) во время деловой встречи отметили, что покупатели переходят в онлайн. По их статистике, 65% желающих купить подержанную технику ищут ее онлайн, среди покупателей новой техники этот процент достигает 50%. В интернете совершается каждая третья сделка.

В рамках мероприятия коммерческий директор Авито Спецтехники Андрей Горн анонсировал создание комитета по автоматизации, роботизации и беспилотным системам НАДДиПС. Комитет будет координировать работу участников рынка, поддерживать производителей, развивать нормативную базу, инфраструктуру и кадровый потенциал в сегменте беспилотной и автоматизированной спецтехники.

Среди ключевых тенденций отрасли в 2025-м — начале 2026 года эксперты также отметили изменения в структуре продаж: доля отечественной техники выросла до 26%, что на 12 п. п. больше, чем годом ранее, а доля российских сельскохозяйственных машин на рынке новой техники достигла 57%, в то время как уровень локализации — 77%. Кроме того, эксперты отметили перераспределение спроса в сторону вторичного рынка.

По данным Авито Спецтехники, по итогам первого квартала 2026 года наблюдается заметный рост интереса к ряду категорий техники по сравнению с прошлым годом: седельные тягачи выросли в популярности на 10%, погрузчики — на 20%, легкий коммерческий транспорт — на 81%.

Наконец, еще один важный тренд — это усиление конкуренции: компании начали притормаживать обновление парков техники, а путь от начала поиска до сделки становится длиннее. Покупатель сравнивает большее количество предложений: если раньше он коммуницировал с 2—3 продавцами, прежде чем принять решение о покупке, то сейчас это 7—10 продавцов. На этом фоне все большее значение приобретают качество сервиса и коммуникации, скорость реакции, гибкость условий работы.

