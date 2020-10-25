Здравый смысл против антипрививочной кампании

Почему антипрививочники выигрывают информационную войну и в каком случае коронавирус может показаться цветочками

24 октября планета отмечала Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Несмотря на то что в России это грозное заболевание уже много лет не фиксируется, врачи не останавливают вакцинацию от него. «Реальное время» поговорило с экспертами и о самом полиомиелите, и об общих проблемах вакцинации. Как дела с вакциной от коронавируса, почему нельзя считать полиомиелит побежденным, что грозит миру, если мутирует вирус коровьей или обезьяньей оспы, как антипрививочники угрожают общему здоровью человечества и чем бить их на их же поле — в нашем материале.

Почему в мире до сих пор делают прививки от полиомиелита

В России это грозное заболевание уже много лет не фиксируется. Если еще в 1990-х были вспышки в Дагестане и Чечено-Ингушской республике, то к 2002-му ВОЗ объявила Европу (в том числе и Россию) полностью освобожденной от полиомиелита территорией. Мир последовательно борется с этой болезнью, и в 2019 году на планете были зафиксированы только 95 случаев.

Борис Менделевич, доктор, депутат Госдумы РФ от Татарстана, говорит:



— Пример с полиомиелитом и показывает нам, насколько важна вакцинация от любых серьезных инфекционных заболеваний. Всеобщая вакцинация от полиомиелита и почти полное изгнание — результат того, что в свое время была создана эта прививка и что подавляющему большинству людей в мире эту вакцину ввели.

Но один из диких штаммов полиомиелита до сих пор продолжает циркулировать в некоторых областях земного шара: это несколько африканских республик, Афганистан и Пакистан.

Дмитрий Лопушов, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Татарстана, объясняет «Реальному времени»:



— Конечно, ВОЗ поставила задачу по ликвидации полиомиелита по типу натуральной оспы. Но в перечисленных регионах непростая ситуация, которая не позволяет охватить вакциной всех жителей в полном объеме. Плюс к тому там очень активная миграция населения, поэтому полностью ликвидировать дикий штамм еще не удалось. А значит, прививки от полиомиелита мы не отменяем. Ведь в условиях открытых границ, активной миграции людей, которые приезжают из стран Средней Азии, граничащих с Пакистаном и Афганистаном, сохраняется риск завоза вируса полиомиелита на территорию нашей страны.

Лопушов успокаивает читателей «Реального времени»: современный протокол иммунизации абсолютно безопасен для пациента. ОПВ (оральную полиомиелитную вакцину), в которой содержится ослабленный живой вирус, для первой вакцинации во всем мире уже заменили на ИПВ (инактивированную вакцину), которая содержит полностью убитый вирус. Так что теперь прививка не может вызвать вакциноассоциированный полиомиелит, который изредка встречался при использовании ОПВ.

Когда коронавирус покажется цветочками

Всего лишь несколько десятков лет назад мир еще знал страшную болезнь с высокой степенью летальности — черную оспу. В прошлые века эпидемии оспы выкашивали европейские страны, не щадя ни королей, ни крестьян. Сегодня ВОЗ утверждает: этот вирус на земном шаре ликвидирован — исключительно благодаря иммунизации. Оспа — пока единственное инфекционное заболевание, которое на Земле побеждено. Больше подобных примеров пока нет.

Борис Менделевич обращает внимание читателей:



— В истреблении оспы первостепенной была заслуга наших советских вирусологов. Наша вирусология как наука была лидирующей в мире. К счастью, она осталась такой и поныне. Понятно, что многие ученые уехали, что в 90-х эта научная школа разрушалась, но мы смогли сохранить ведущие институты и специалистов. И фундамент, заложенный еще в СССР, позволяет нам создавать вакцины первыми в мире и поныне. Именно наши вирусологи в XX веке ездили по миру и прививали, прививали, прививали людей от оспы... Потом подключились американцы, и человечество смогло побороть это тяжелейшее инфекционное заболевание.

Но Дмитрий Лопушов расслабляться не советует. Да, он подтверждает, что на земном шаре натуральная оспа ликвидирована. Но напоминает: есть оспа обезьян и оспа коров — человек ими заразиться не может. И вполне возможен вариант, как с коронавирусом: возникнет мутация, в результате которой вирус коровьей или обезьяньей оспы изменит свойства. Если вирус научится переходить от животных к человеку, от человека к человеку — начнется новая вспышка, обусловленная видоизменившимся штаммом. Так зарождаются все инфекционные заболевания, рассказывает инфекционист:

— У нас есть стратегические запасы вакцины против оспы. И если это произойдет, то вакцинация будет немедленно возобновлена. А еще штаммы той самой натуральной оспы есть в двух лабораториях в мире — в России и в США. Они хранятся там в научных целях. Но никто не исключает, к примеру, акта биотерроризма. И тогда коронавирус покажется нам цветочками.

Фото: sever-press.ru

Опасные вирусы и бактерии — с нами. Что их сдерживает?



Дмитрий Лопушов объясняет необходимость вакцинации не только от полиомиелита, но и от других грозных заболеваний — кори, коклюша, столбняка, гепатита, краснухи… Инфекционист рассказывает: в природе болезнетворные вирусы и бактерии непрестанно циркулируют, и мы встречаемся с ними чаще, чем можно подумать. Но они не могут поразить организм, если у человека сделана прививка.

Самый простой пример — столбняк. Его летальность даже в современном мире достигает 25%, а в прежние времена смерть от столбняка была почти стопроцентным итогом встречи с возбудителем. Между тем этот самый возбудитель встречается практически повсеместно — в земле. Так что, поранившись и занеся в ранку землю, наступив на ржавый гвоздь, повредив кожу другим способом, мы можем встретиться с этим заболеванием. Но случаи смерти от столбняка в России единичны. Все потому, что мы привиты от него — болезнь не может развиться.

— В 3, в 4,5 и в 6 месяцев мы получаем защиту от дифтерии, столбняка и коклюша. Благодаря этому мы защищены. Но если мы возьмем любые лабораторные пробы земли — мы столбняк в них выявим. То же самое по дифтерии: токсикогенные штаммы дифтерии по-прежнему существуют. И они даже иногда высеваются в мазках из носоглотки, которые мы берем у взрослых и детей. Но вспышки не происходит. Потому что если в окружении все привитые, то дальнейшего распространения заболевания не происходит, несмотря на то, что возбудители в среде циркулируют, — рассказывает «Реальному времени» Дмитрий Лопушов.

А вот с корью ситуация не такая благостная: она тоже до сих пор циркулирует в нашей среде, но с учетом того, что иммунная прослойка населения начала снижаться, этот вирус снова распространяется в некоторых странах. Ведь в отличие от столбняка он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, причем невероятно активно. Недавно фиксировались вспышки кори по всей Европе, начиная с Румынии и заканчивая, казалось бы, благополучной Германией. Эпидемия была в последние годы в Украине. Периодически и Казань встречается с этим заболеванием: не далее как минувшей осенью были зафиксированы три ввозных случая кори.

Так что не нужно отказываться от прививок, теша себя надеждой на то, что за последние годы от дифтерита или столбняка в России практически никто не умирал — просто иммунологический щит еще действует. Но он под большой угрозой.

Фото: dw.com

«Идет война антипрививочников с прививочниками»

Печально известное антипрививочное движение наносит серьезный удар по здоровью нации, констатирует большинство специалистов.



Борис Менделевич напоминает читателям о том, что в прошлом году ВОЗ включила отказ от прививок в список пяти наиболее серьезных угроз для человечества. Он с горечью констатирует:



— Это реальная проблема. Движение антипрививочников действительно очень серьезное, в том числе и из-за того, что в нем много лидеров общественного мнения, к которым люди прислушиваются. И к сожалению, аргументированного научного отпора в соцсетях почти нет. Врачи, лидеры мнений среди медицинского сообщества там практически не присутствуют, и это беда! Я неоднократно призывал наших врачей активно нести в соцсети доказательную медицину. Но это врачебная психология: они считают себя немного выше этого всего. И это надо пересматривать. Я обращался к медикам и через соцсети: ребята, давайте рассказывать реальную картину, давайте побивать выдумки и антинаучные теории!

Дмитрий Лопушов тоже считает одной из задач медицинского сообщества более активное и позитивное информирование людей о необходимости и несомненной пользе вакцинации. А еще напоминает, что лидеры мнений среди «отрицателей прививок» распространяют свои идеи не совсем бескорыстно:



— Антипрививочники — почти всегда люди, которые имеют определенную выгоду. Практически все они взамен вакцины предлагают либо какую-нибудь гомеопатию, либо свои теории, книги или услуги. В любом случае, за ними стоят деньги, это надо четко понимать. Известная антипрививочница — вирусолог Галина Червонская — зарабатывает на жизнь этими лекциями. Один сеанс у нее стоит полторы тысячи рублей, и это ее работа.

Как бороться с антипрививочниками на их поле

Агрессивная антипрививочная кампания в интернете стала притчей во языцех. В доинтернетную эпоху вредоносные идеи не способны были распространяться с такой скоростью, а век Сети открыл к умам сограждан широкую дорогу для «проповедников» всех мастей.

На вопрос о том, не стоит ли ввести закон о тотальной иммунизации для всех, кто не имеет медицинского отвода, депутат Госдумы Борис Менделевич отвечает отрицательно:



— Я считаю, что подобная категоричность будет чрезмерной. Есть смысл обязательной вакцинации для людей определенной профессии (например, для врачей-инфекционистов, которые постоянно контактируют с больными) или в определенных условиях (например, действующая сейчас обязательная иммунизация людей, вылетающих в определенные страны мира). Но в том, что касается всего общества, я не сторонник строжайшего подхода. Я — за то, чтобы разъяснять, убеждать, и за то, чтобы человек все-таки принимал решение самостоятельно.

Но вот это убеждение, эти разъяснения надо очень серьезно пересмотреть, — считает депутат. По его мнению, сейчас уже назрела жизненная необходимость на государственном уровне, при участии Минздрава России, выстроить программу, информационную политику, чтобы убеждать людей, доносить до них правдивую научную информацию о вакцинации. Причем подходы к этому информированию уже давно пора кардинально менять, адаптируясь под новую реальность.

— Весь вопрос — в критической массе. Критическая масса антипрививочников на сегодняшний день гораздо больше, чем критическая масса людей, которые за прививки. И они нас переигрывают, это надо признать. Я считаю, что идет война антипрививочников с прививочниками. И в этой войне мы — на стороне доказательной медицины — очень серьезно проигрываем на сегодняшний день. Эта программа нуждается и в хорошем пиаре, и в хорошем финансировании. Мы должны действовать на их поле. Они действительно креативят, развиваются. А государства в соцсетях крайне мало. И оно там пока еще делает крайне неуверенные шаги, — говорит Борис Давыдович.

Фото: medrussia.org

Самые первые противники прививок пугали рогами и копытами



Дмитрий Лопушов тоже согласен с необходимостью тотальной разъяснительной работы. Причем спорить с противниками прививок напрямую он считает бессмысленным занятием — слишком твердо они стоят на своем.



— Но нужно приводить контраргументы, и тогда разумный человек выберет разумную точку зрения. Но в интернете в основном скапливается отрицательная информация. А у нас сейчас в интернете распространяется однобокая позиция: страшилки про прививки, рекомендации их не делать, потому что от них якобы развивается аутизм и на каждом шагу возникают серьезные осложнения. О том, что такого не может быть, у нас очень мало говорят. СМИ, к сожалению, ориентируются на жареные факты — секс, скандалы и слухи. А в части образовательных моментов — провал. Увы, такая информация считается неинтересной для читателя.

Но все-таки главный инфекционист татарстанского минздрава возлагает большие надежды на здравый смысл людей. Он приводит забавный пример: когда начиналась вакцинация против натуральной оспы несколько веков назад, ее противники пугали людей тем, что после прививки можно будет превратиться в корову. Якобы у человека отрастут рога и копыта. Есть даже гравюра — пожалуй, это первый в мире антипрививочный агитационный материал — которая показывает врача и тех людей, которые сделали прививку и теперь превращаются в коров. Эту гипотезу самые первые антипрививочники выдвинули, узнав о том, что вакцина делается из содержимого оспенных пузырьков на руках доярок — и усиленно распространяли такое мнение. И на тот момент это работало!

Лопушов предлагает:



— А сейчас напугайте кого-нибудь тем, что прививка от полиомиелита сделает из человека обезьяну. Никто же не поверит! Человек разумный спокойно взвесит все за и против. Он понимает, что не станет ни коровой, ни обезьяной. И так можно привести доказательства по поводу всех остальных аргументов!

Дмитрий Владимирович начинает с себя и приводит читателям «Реального время» обоснование того, почему не стоит отказываться от прививок из-за содержания консервантов в некоторых вакцинах.

— А что, в продуктах, которые мы каждый день покупаем в супермаркетах, нет консервантов? — вопрошает он. — Почитайте состав на банке квашеной капусты, которая продается в магазинах. Там содержится бензоат натрия, типичный канцероген. То же самое — с йогуртами и множеством других продуктов. Поэтому странно говорить о том, что прививки — зло в силу содержания консервантов. Просто сравните количество употребленной пищи в течение жизни — и количество проведенных прививок, сравните дозировки получаемых консервантов. А чупа-чупсы, сладости, раскрашенные в кислотные оттенки? А кока-кола? В ней — вообще ортофосфорная кислота, но мы же ее пьем! Поэтому все разговоры о вредности прививок — относительны.

Фото: Ринат Назметдинов

«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого»



Помимо совершенно очевидного вопроса собственной безопасности человека, Борис Менделевич напоминает и еще об одном возможном следствии отказа от вакцинации.



— Важно в этом аспекте и развивать в людях социальную ответственность. Люди говорят: «Я свободный человек, вы нарушаете мои права». Я на это всем отвечаю, что свобода человека заканчивается именно там, где начинается свобода другого человека. Вопросов нет: если ты не хочешь прививаться —не прививайся. Но! Если ты становишься источником заражения и из-за тебя болеют другие люди — это уже, я считаю, неправомочное действие.

Главный инфекционист Минздрава Татарстана и вовсе напрямую говорит:



— Итак, мы знаем, что болезнетворные вирусы и бактерии никуда не исчезли, а продолжают циркулировать в природе и в популяции. И благодаря антипрививочникам подготавливается плацдарм для их наступления.

В пример Дмитрий Лопушов приводит коклюш. Все привыкли, что это детская инфекция, и маленькие дети действительно очень тяжело переносят коклюш. Взрослый от него умереть не может, но, тем не менее, тоже может заразиться — и стать источником инфекции для детей в своем окружении.

— Поэтому сейчас мы в республике закупили вакцину, которую делаем детям перед школой. Сейчас они перед школой получают дифтерийно-столбнячную вакцину, а мы закупили препарат, содержащий еще и коклюшный компонент. Таким образом, их защиту от коклюша мы продлеваем еще на 5—7 лет. Потому что к моменту школы у них иммунитет, полученный от прививки во младенчестве, уже заканчиваются. А значит, они могут заражать своих младших братьев и сестер.

Лопушов обращает внимание на то, что ревакцинация детей перед школой пока отсутствует в федеральном календаре прививок, и Татарстан в этом году стал одним из немногих регионов страны, кто начал делать ее перед школой.

— Еще один важный момент — вакцинация окружения беременной женщины. Ведь первые месяцы после рождения, пока не получит прививку, малыш беззащитен против коклюша. А если рядом с ним, скажем, мама-антипрививочница, папа, уже потерявший иммунитет, бабушки, старшие братья и сестры — то он легко может подхватить болезнь, почти безопасную для взрослого, но очень серьезную для него. Кстати, в последние годы мы фиксируем рост заболеваемости коклюшем в республике. Проблема стоит, и мы работаем над ее решением.

Фото: dw.com

А что у нас с коронавирусом и гриппом?



Борис Менделевич констатирует: эпидемия коронавируса подстегнула тему вакцинации от гриппа.



— Мы наблюдаем, что желающих привиться намного больше, чем в прошлые годы. Скажу больше: из многих регионов поступают сведения о том, что вакцин не хватает, они заканчиваются. Но это временное явление, я уверен, что наши мощности с этим справятся, и все будет нормально.

Дмитрий Лопушов рассказывает: к настоящему моменту от гриппа в республике уже привиты 40% населения (напомним, целевой порог Минздрава в этом году — 65%). Мы буквально на днях получили вторую партию вакцины, с понедельника она поедет по всей республике. Будет и третья партия.

А еще главный инфекционист Минздрава разъяснил, как идет в республике тестирование вакцины «Спутник-5» — от коронавируса, 42 дозы которой Татарстан уже получил.

— У нас провакцинировано уже 25 человек. Из них только один пожаловался на повышение температуры в первый день после прививки. Остальные чувствуют себя отлично, жалоб не предъявляют. Теперь мы ждем, когда им нужно будет сделать вторую прививку (вакцина от центра Гамалеи состоит из двух прививок, которые делаются через 21 день, — прим. ред.). Перед этим мы возьмем у них тесты на антитела.

Все те, кто принимают участие в тестировании вакцины в Татарстане, — медики. Каждый из них перед исследованием сдал кровь на наличие коронавируса и на антитела к нему — все эти пробы должны были быть отрицательными для чистоты эксперимента. Вторая прививка уже через неделю будет сделана первому тестируемому.

Вторую партию тестовой вакцины республика ждет до 31 декабря — ее введут учителям, медработникам и другим людям, часто контактирующим с окружающими. Для детей, инвалидов и пожилых людей вакцина пока не разрешена к применению. На первом этапе тестируется вакцина для людей трудоспособного возраста — от 18 до 60 лет. На втором этапе будет вакцина, разработанная центром «Вектор», — для лиц от 60 и старше. Детская вакцина будет поступать на тестирование только на заключительном этапе. Начало «выхода в свет» вакцин можно ждать примерно к середине следующего года, говорит Дмитрий Лопушов.

Борис Менделевич обращает внимание на то, что не нужно бояться «преждевременной» регистрации вакцины «Спутник-5» — такой механизм давно был заложен в законодательстве РФ.



— Мы воспользовались вполне законным правом зарегистрировать вакцину с дальнейшими пострегистрационными исследованиями. Такая возможность была заложена в законодательстве всегда, но ею редко пользовались. Сейчас возникла в этом острая нужда — на войне как на войне — и этой возможностью воспользовались. Отсутствие серьезных поствакцинальных осложнений говорит о том, что мы идем в правильном направлении, и правильно сделали, что зарегистрировали вакцину на этом этапе.

Депутат признается, что сначала у него было иное мнение: «Я с настороженностью и тревогой следил за этой регистрацией, и сейчас могу сказать, что все было сделано абсолютно правильно — и с научной, и с тактической, и даже с политической точки зрения». Сам он признается «Реальному времени», что планирует привиться от коронавируса сразу же, как только получит доступ к вакцине.

