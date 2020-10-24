Мой рок-н-ролл в Казани: Центр бокса и настольного тенниса стал всероссийским танцполом

В этот уикенд в Казани, в Центре бокса и настольного тенниса, проходит Кубок России и Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу в различных возрастных категориях. Татарстан на соревнованиях представляют 84 спортсмена из 5 казанских клубов. А всего в соревнованиях принимают участие спортсмены из 19 субъектов Российской Федерации, представляющие 73 клуба, в том числе сильнейшие спортсмены страны, а также действующие чемпионы мира и Европы.



Видеокорреспондент «Реального времени» побывал на соревнованиях и оценил, как проходят танцевально-акробатические битвы на паркете.