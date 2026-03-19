Пятое поражение УНИКСа: казанцы проиграли «Парме» после победы над ЦСКА

Это уже второе поражение казанцев от пермяков за текущий сезон

УНИКС потерпел пятое поражение в регулярном сезоне, уступив пермской команде «Бетсити Парма» со счетом 88:77. Это уже вторая неудача казанцев в матчах с пермяками в текущем игровом сезоне. Неудача последовала после победы над ЦСКА в прошлое воскресенье.

Игра прошла в Перми, и хозяева паркета смогли добыть преимущество на своей площадке в третьей четверти. В заключительной десятиминутке разрыв между командами не превышал двух-трех владений мячом.

Ключевыми игроками пермской команды стали:

Виктор Сандерс, набравший 28 очков;

Брэндан Адамс, который принес команде 14 очков (примечательно, что он вернулся в игру после месячного отсутствия);

Александр Шашков, отметившийся 10 очками и 5 подборами.

За УНИКС особенно отличились:

Дмитрий Кулагин — 18 очков, 5 подборов и 8 передач. На последних минутах при счете 78:74 он реализовал трехочковый бросок — это стало последним результативным действием игроков УНИКСа;

Маркус Бингэм, также набравший 18 очков и сделавший 5 подборов;

Пэрис Ли и Дишон Пьер, каждый из которых принес команде по 11 очков.

Решающий момент матча наступил в концовке: после трехочкового броска Дмитрия Кулагина Александр Шашков ответил двумя очками, выведя счет на итоговые 80:77. Последняя попытка Тая Брюэра не помогла казанцам изменить результат до финального свистка.

Следующая игра УНИКСа пройдет на домашней арене 22 марта против красноярского «Енисея». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.



Рената Валеева