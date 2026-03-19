УНИКС встретится на выезде с «Пармой»: казанцы проверят прочность пятой строчки пермяков

Одно из четырех поражений в сезоне казанцам нанесли пермяки. Сегодня пройдет их последняя встреча в рамках «регулярки»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 19 марта, УНИКС (27-4) проведет матч против «Бетсити Пармы» (18–15), занимающей пятую строчку турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.

В прошлое воскресенье УНИКС одержал победу над лидером турнирной таблицы — ЦСКА — со счетом 86:80. Важнейшую роль в успехе казанской команды сыграли Тай Брюэр, набравший 23 очка и совершивший 5 подборов, а также Руслан Абдулбасиров, который провел лучший матч в карьере: 19 очков и 10 подборов.

«Бетсити Парма», демонстрирующая положительный баланс побед и поражений (18-15), в последних матчах показывает смешанные результаты: с момента последней встречи с УНИКСом в феврале подопечные Евгения Пашутина выиграли два матча из шести.

Клуб также провел изменения в составе. На прошлой неделе было объявлено о прекращении сотрудничества с американским центровым Микелом Хопкинсом. Сразу после этого «Парма» подписала контракт с 31-летним российским центровым Евгением Минченко, ранее выступавшим за «Самару».

История личных встреч команд в сезоне 2025/26 насчитывает три матча. 28 сентября УНИКС обыграл «Бетсити Парму» со счетом 103:83, ярко стартовав в сезоне. Однако 22 ноября казанцы уступили пермякам (82:90). Несмотря на поражение, казанская команда сохранила первое место в турнирной таблице. Реванш состоялся 12 февраля: в домашнем матче УНИКС вырвал победу со счетом 74:72.



Игра начнется в 17:30 мск, трансляцию можно будет посмотреть в «VK Видео» и на официальном сайте Лиги.

Рената Валеева