Чемпионат России по велошоссе могут перенести в Казань

Соревнования 2026 года планировались в Нижнем Новгороде, но из-за сложностей с организацией маршрутов обсуждается их перенос

Фото: Елизавета Пуншева

Чемпионат России по велоспорту на шоссе 2026 года может быть перенесен из Нижнего Новгорода в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), пишет ТАСС.

По информации федерации, возможный перенос связан с организационными сложностями при подготовке маршрутов в Нижнем Новгороде.

— Из-за сложностей с организацией маршрутов в Нижнем Новгороде обсуждается перенос чемпионата России в Казань, — сообщил представитель ФВСР.

Он также отметил, что сроки проведения соревнований пока уточняются. Окончательные даты будут объявлены после принятия решения.

Казань уже принимала чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2025 году.

Ариана Ранцева