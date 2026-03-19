Чемпионат России по велошоссе могут перенести в Казань
Соревнования 2026 года планировались в Нижнем Новгороде, но из-за сложностей с организацией маршрутов обсуждается их перенос
Чемпионат России по велоспорту на шоссе 2026 года может быть перенесен из Нижнего Новгорода в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), пишет ТАСС.
По информации федерации, возможный перенос связан с организационными сложностями при подготовке маршрутов в Нижнем Новгороде.
— Из-за сложностей с организацией маршрутов в Нижнем Новгороде обсуждается перенос чемпионата России в Казань, — сообщил представитель ФВСР.
Он также отметил, что сроки проведения соревнований пока уточняются. Окончательные даты будут объявлены после принятия решения.
Казань уже принимала чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2025 году.
