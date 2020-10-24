На Новый год коронавирус уведет людей на загородные базы

В ресторанах и праздничных агентствах «слетает» бронирование под новогодние корпоративы

Дальновидные руководители начинают готовиться к новогодним корпоративам уже в октябре, когда еще можно успеть занять любимый ресторан на удобное время. Но этой осенью количество заказов на корпоративы в Казани упало, по данным некоторых компаний, в два раза. На фоне коронавирусной пандемии никто из экспертов не берется прогнозировать, возникнет ли в этом году предновогодний ажиотаж бронирований. Многие ожидают, что в лучшем случае этот период сдвинется на месяц, а в худшем — праздничные агентства, рестораны, артисты, квиз- и квест-компании останутся без серьезного заработка под Новый год. И демпинг им не помощник — заказов пока просто нет. В нынешней ситуации в выигрыше могут оказаться загородные базы, некоторые из них уже расписали свои небольшие номера для скромных компаний и семейных пар на все новогодние праздники. На что надеется индустрия развлечений в Казани в преддверии непростых зимних каникул — в обзоре «Реального времени».

«Выжить бы, людям не до праздников»

Индустрия развлечений разбита на несколько сегментов. В свою очередь, каждый из них сложен из кирпичиков крупных и мелких компаний, так что ситуация не везде одинаковая.

Когда корреспондент «Реального времени», позвонив по двум указанным в справочнике телефонным номерам, спросила: «Пятый татарин?», на другом конце провода страшно удивились. Пришлось объяснять, почему «пятый» и «татарин». Оказалось, что номера эти уже давно никакого отношения к вышеназванному праздничному агентству не имеют. И в доступных интернет-базах таких телефонов бывших event-агентств с новыми хозяевами очень много. Есть и актуальные номера организаций, но, видимо, ситуация там не самая радужная. Например, руководитель компании «Бибарс» ответил, что фирма существует, но в непонятном формате. «Выжить бы, людям не до праздников», — отрезал мужской голос в трубку.

Компаниям покрупнее все-таки полегче.

— Мы переживали, отчасти были напуганы, что рынок рухнет. Но, как и в прошлом, позапрошлом, так и в этом году заявочная кампания реализуется, у нас спада рынка не наблюдается, — делится с «Реальным временем» Игорь Бутырский, креативный директор агентства «Светский», профиль которого — массовые и корпоративные мероприятия.

— Помимо крупных заказов, поступает много маленьких заявок на небольшие торжества. Люди звонят, интересуются заведениями, банкетными залами, программами, артистами, причем не только регионального, но и федерального масштаба.



Свои расценки «Светский» сохранил на уровне прошлого года, шаблонных форматов у компании нет, к каждому заказчику подход индивидуальный. А вообще в индустрии развлечений у артистов действует здоровый формат рынка: кто пытается хоть как-то удержаться на плаву — демпингует, кто уверен в своем будущем, силах и звездности — тот может и повысить свои запросы, пояснил креативный директор. Он уверен, что, например, у Филиппа Киркорова цены точно не упадут.

За корпоративами не обратились крупные компании

Конечно, все мероприятия теперь проходят с соблюдением особого санитарного порядка, сообщает нам Бутырский:

— Как бы ни хотелось клиентам и нам, мы обязаны соблюдать масочный режим и дезинфекцию, иначе рискуем не только здоровьем людей, но и собственной репутацией, — подчеркнул собеседник.

При этом тенденции пригласить праздник к себе в офис руководитель компании не наблюдает: утверждает, что люди и так весь год работают в своих офисах, поэтому ради праздника хотят все-таки уйти на более подходящую для этого площадку.



Но, несмотря на бодрый оптимизм, Бутырский все-таки признал, что есть небольшой процент потенциальных клиентов, которые сначала обращались за корпоративом, а потом все-таки решили отказаться от идеи праздника.

— Таков бизнес, мы адекватно оцениваем все риски, запретить мероприятия могут в любое время. У кого-то внесена предоплата. Естественно, все это возвращается, — прокомментировал креативный директор агентства.

Директор Fiesta Event Максим Григорьев сообщил нашему изданию, что люди интересуются новогодними корпоративами, заявки есть, но ему пока сложно оценить ситуацию.

В праздничном агентстве «Трапеза» уверены, что пандемия коронавируса очень сильно влияет на намерения людей. Конкретных заказов у компании значительно меньше, чем в октябре прошлого года, поток обращений упал примерно на 40%, поэтому со средней стоимости праздника в 2,5—3,5 тыс. рублей с человека делают скидки «в разумных пределах», сообщил менеджер.



— Кто-то пытается заказывать предварительно, но все боятся. Непонятно, чего ожидать. На свою территорию клиенты приглашали нас и раньше, но больше таких заказов не стало, — ответили в «Трапезе».



У компании «Билет на праздник» запросов на мероприятия вполовину меньше, чем в прошлом году, сообщила нашему изданию его руководитель Анна Задворнова.

До сих пор не обратились постоянные крупные клиенты, которые обычно заказывают праздники для коллективов от 60 человек. Цена таких мероприятий, как правило, стартует от 70 тыс. рублей. Но стоимость услуг агентство высчитывает индивидуально, и сейчас готово «двигаться» с расценками. По крайней мере, о повышении своих запросов организаторы праздников речи точно не ведут.



Квизы готовы «подвинуться», если бы было для кого

Квиз, популярное корпоративное развлечение, сейчас тоже на паузе. Компании «Квиз № 1» и ReQuizit предполагают, что заказчики на новогодние праздники появятся в ноябре — декабре, как в прошлом году.

Несколько иной опыт у фирмы Quiz time.

— В прошлом октябре уже заказывали праздники, чтобы занять удобное время. Пандемия сыграла свою роль. Наверное, всех пугает текущая ситуация. Люди не хотят неопределенности, не хотят, чтобы им отменяли развлечения. Очень мало обращений. Есть предварительная бронь, но такой активности, как в прошлом году, нет, — рассказали в квиз-компании.



Квиз, популярное корпоративное развлечение, сейчас тоже на паузе. Фото: vk.com/quiztime_kzn

Менеджер Quiz time сообщил, что компания готова идти навстречу клиентам в стоимости услуг, решать этот вопрос в индивидуальном порядке, если бы были конкретные заказы. Но корпоративные заказчики, видимо, в режиме ожидания.

«Брони слетают одна за одной»

Рестораны соблюдают действующие ограничения: принимают до 70% гостей от своей полной «посадки», если желающих в детские комнаты много, пускают не всех, а из расчета 4 кв. метра площади на одного ребенка.

В Big Twin bar, например, сообщили, что под закрытие там могут принимать не более 50 посетителей в тех залах, где раньше могли собираться и по 80 человек. Стоимость депозита начинается от 80 тыс. рублей. Администратор заведения — один из немногих, кто не отметил спада интереса к новогодним корпоративам. Он сообщил, что выездные праздничные заказы в офис у них не делают. По мнению сотрудника заведения, после запретов люди, наоборот, стремятся выйти из квартир и офисов, хотя бы под Новый год, тем более что в ресторане на корпоративе они будут находиться в том же коллективе, что и на работе — в заведении не видят в этом никакой опасности.

В Big Twin bar сообщили, что под закрытие там могут принимать не более 50 посетителей в тех залах, где раньше могли собираться и по 80 человек. Фото: afisha.ru

В других крупных ресторанах — в «Панораме» и «Палладиуме», напротив, отметили значительное снижение числа новогодних бронирований.

— Наполовину меньше обращений. Спрос упал, люди бронируют, но с оглядкой — в случае чего, чтобы можно было бы предоплату вернуть, — отметили «Реальному времени» в коммерческом отделе стадиона «Ак Барс арена», где расположен ресторан «Палладиум».

— Люди опасаются. В прошлом году было больше заказов на корпоративы. Думаю, обращения будут тогда, когда ситуация будет понятной, ближе к празднику. Так что актуальнее этот вопрос задавать в ноябре, — посоветовала нашему изданию директор кафе «Хинкальная» Анастасия Лимарева.

Все заведения общепита удерживают прошлогодние цены. Например, зал «Хинкальной» на Чистопольской под закрытие стоит полмиллиона, на Университетской — 250 тыс. рублей. Доставку здесь практикуют, и под Новый год такие заказы бывают, но заранее за фуршетами и банкетами для офиса пока никто не обращался, ответила Лимарева.



Ситуация с увеличением заболеваемости насторожила людей, отметила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова.

— К сожалению, ситуация «второй волны» и информационное поле делают свое дело, и у нас только начали бронировать какие-то самые первые банкеты, но спустя неделю эти брони начали отменяться. Слетают одна за одной. И мы уже предполагаем, что рассчитывать на какие-либо праздники в ресторанах, корпоративы, уже, наверное, не приходится. Возможно, на праздники ситуация уведет людей за город, в коттеджи. Прирост заболеваемости насторожил людей. Может позже, в декабре, что-то изменится, если эпидемиологическая обстановка будет другая. Но предполагаем, что в ближайший месяц бронировать не будут, — считает собеседница нашего издания.

Рестораторы не рассчитывают на резкий подъем доставки, в том числе в офисы на праздники. Население активнее стало закупаться в магазинах, сообщила Галина Шарафутдинова. По ее словам, люди не просто решили не собираться компаниями, многие не хотят и собирать застолья.

— Бизнесу, конечно, тяжело. Но мы понимаем и обеспокоенность населения. Почти в каждой компании есть те, кто заболел коронавирусом или уже переболел. И этот факт ограничивает людей внутри себя: в первую очередь они заботятся о своем здоровье, а также о здоровье окружающих. Пока идет рост заболеваемости вверх, кафе и рестораны идут «вниз». Главное, чтоб это было дно, от которого можно быстро оттолкнуться и подняться, — подчеркнула руководитель ассоциации.



Она не исключает, что, возможно, на праздники ситуация уведет людей за город, в коттеджи.

Турбазы пользуются спросом

Опрос сотрудников загородных баз отдыха, проведенный «Реальным временем», подтвердил мнение Галины Шарафутдиновой.

Гостевые дома вместимостью от двух до 20—30 человек пользуются спросом у татарстанцев, которые уже начали бронировать места на пару новогодних дней. В основном праздновать собираются небольшими компаниями. Особого спада спроса не заметили на базе отдыха «Лебяжье», где двухдневное проживание на зимних каникулах стоит 7 тыс. рублей с человека.

Под семейный отдых на группы в 4—6 человек расписаны практически все номера на Новый год в Займище. Двое суток на четверых там стоят от 18 тыс. рублей.

— Заказы идут потихоньку, примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Желание уехать на Новый год у людей никуда не делось, многие зарубежные страны закрыты, сейчас меньше возможностей поехать куда-то, — ответили «Реальному времени» в загородном клубе «Нагорный», где дом на 10 человек можно снять от 8 тыс. рублей в сутки.

Гостевые дома вместимостью от двух до 20—30 человек пользуются спросом у татарстанцев, которые уже начали бронировать места на пару новогодних дней. Фото: club-nagorny.ru

На некоторых базах активного спроса ожидают в ближайшие недели ноября. Сложнее ситуация на более крупных загородных территориях. Например, в апартаментах на Каме в Сорочьих горах могут принимать на корпоративы до 80 человек. Но пока больших групп, желающих заполнить такое пространство, нет. «В прошлом году было поживее», — ответил администратор.

Артисту нужен зритель, а с деньгами он договорится

Душе артиста требуются большие залы и широкая публика. Но ситуация с ними в этом году напряженная. Певцы, страдающие от недостатка внимания своих почитателей, с праздничными шоу готовы ехать и на базы отдыха, и в рестораны — куда позовут, лишь бы была работа.

— Если всего опасаться, лучше вообще из дома не выходить, — считает заслуженный артист Татарстана Ильназ Минвалеев.

Он сообщил, что руководители компаний, которые хотят устроить корпоратив, к нему обращаются, но что в итоге решат коллективы сотрудников, пока неизвестно. Во всем хороша умеренность, полагает Минвалеев. «Не золотой голос граммофона», говорит он про себя — задирать цены не собирается, но и демпинговать — тоже. Многое зависит от того, куда нужно ехать и для какой аудитории выступать — всегда можно договориться.



— В прошлом году в это время звонки уже были, кто хочет более подходящую дату забронировать, обычно заранее это делает. А сейчас пока тишина. С каждым годом ситуация все хуже, а в этом году — тем более. Если даже и будут отмечать, то, скорее, в узком кругу, — говорит заслуженный артист республики Рустам Асаев.

Он считает, что от любых денег в такое время грех отказываться, нужно семью кормить. «Это наша работа, лишь бы она была. В любом случае я не упертый в своих запросах, всегда гибко подхожу к оплате труда», — добавил певец.



Другой эстрадный исполнитель — Ильназ Гараев — тоже не унывает. Он уверен, что к началу декабря люди сдадут отчеты, раскачаются, ситуация с заболеваемостью прояснится, и все начнут готовиться к Новому году. Тогда и стоит ждать приглашений на корпоративы от поклонников.

По словам Гараева, все артисты сейчас в ожидании, не знают, что делать с ценами. В любом случае, сам певец готов договариваться и работать — все лучше, чем сидеть дома.



А вот музыкальный продюсер Мурат Абдульманов, который в прошлом году запустил новый проект певицы Айлин, а также занимался организацией праздников, сообщил нашему изданию, что из-за пандемии коронавируса число заказов упало на 95 %.

— Все это не имеет никакого смысла в ближайший год вообще. Мы сейчас совсем отказались от организации мероприятий, — ответил Абдульманов.

