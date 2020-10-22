Фильм «Доктор Лиза» о благотворительнице Елизавете Глинке — история одного дня простой русской супергероини

Рецензия на фильм «Доктор Лиза» о погибшей в авиакатастрофе главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке

Фото: ГПМ КИТ

Сегодня на экраны выходит фильм «Доктор Лиза» — картина об одной из самых известных благотворительниц России, главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Фильм является не автобиографией, а всего лишь эпизодом из жизни Глинки длиной в один день. Но в этом эпизоде режиссер раскрывает доктора Лизу как человека невероятной жизнерадостности и несгибаемой силы воли — оказалось, что она могла обставить любого супергероя в преодолении непреодолимого. Подробнее о фильме — в материале «Реального времени».

Фраза «Позвоните доктору Лизе» — мощнее чем «Позвоните Соулу»

На дворе 2012-й. Утром известный адвокат американского происхождения Глеб Глинка обнаруживает у себя на диване в московской квартире неизвестного мужчину неопрятного вида. Выясняется, что его пригласила переночевать домой «Елизавета Петровна», так как мужчина потерял все деньги и не может вернуться в Брянск. А еще разрешила взять ему пиджак Глеба. К удивлению, Глеб не зовет полицию, а лишь вынимает из пиджака часы — подарок «Елизавете Петровне», его жене, самому известному благотворителю России доктору Лизе — и показывает, где в доме уборная. И просит жену впредь «прежде чем экспроприировать мою одежду — проверять карманы».

«Доктор Лиза» оказалась не автобиографической картиной — в классическом понимании. Наверное, снять достойную автобиографию личности такого масштаба как Елизавета Глинка было бы невозможно. Вместо этого режиссер Оксана Карас представила зарисовку из одного дня благотворительного фонда «Справедливая помощь», да и самой главы фонда — на первый взгляд фильм кажется почти хаотичным набором эпизодов, где доктор Лиза помогает вообще всем. В два часа картины уложилось меньше чем 24 часа ее жизни, но после просмотра удивляешься — как за сутки можно успеть сделать столько.

В этот день доктор Лиза успевает найти нескольким бездомным одежду (а одному из них, впоследствии, и его дом), накормить и помочь сотням бездомных у вокзала, съездить на похороны одной из своих подопечных, накормить и подлечить сотни обездоленных у вокзала, найти обезболивающее для умирающей девочки… Если Лиза что-то кому обещает — она это выполняет. Обещала сварщику грамоту за «борьбу с мировым злом» — она будем за подписью минимум министра.

Даже если обещание дается очень дорого — в основе сюжета лежит именно история с морфином, который доктор Лиза пообещала достать для маленькой умирающей девочки всего по одному звонку ее отца. Наркотическое обезболивающее легально-то выписать непросто, а тут легального не оказалось — а ребенок страдает. В этот момент охранник аптеки дает безутешному отцу номер фонда Елизаветы Глинки. «Позвоните доктору Лизе» в этот момент оказалось гораздо более мощным решением проблем, чем что-либо еще. Постулат «Лучше звоните Соулу» из популярного западного сериала нервно курит в сторонке.

Фильм-манифест

Сам характер доктора Лизы — именно то, что не дает картине раздавить зрителя в лепешку. Вместе с главными героями зрителю придется окунуться и в отталкивающий мир бездомных, и столкнуться с поистине ужасающей проблемой доступности обезболивания для смертельно больных. Здесь фильм еще становится и манифестом за «ослабление гаек» в вопросе доступности учетных препаратов. Устами Константина Хабенского зрителю рассказывают точный (и очень длинный, со множество подписей и бумажек) порядок использования морфина для человека в неотложном состоянии. «Ты забыла, где мы живем? […] Если бы я все делал по закону, у меня в палате бы лежали мертвые дети!» — восклицает он.

Это создает ощущение сродни «Левиафану» Звягинцева — систему победить нельзя. Если только за дело не берется доктор Лиза — с одной стороны, живая, веселая и энергичная, а с другой — человек несгибаемой, железобетонной силы воли. Как отмечает Оксана Карас, она стремилась показать Глинку обычным человеком, а не супергероиней, но если всмотреться — в борьбе со своим препятствиями она заткнет за пояс любого вымышленного персонажа комиксов.

К слову, на роль доктора Лизы выбрана, наверное, идеальная кандидатура — наша соотечественница Чулпан Хаматова, которая сама является основательницей фонда «Подари мне жизнь», занимающегося онкологическими заболеваниями. И, к слову, лично знакомая по этой линии с Глинкой. Фильму вообще очень повезло с кастом — здесь и прекрасно сыгравший завотделением детской реанимации Константин Хабенский, и духовно переродившийся оперативник ФСКН Колесов в исполнении Андрея Бурковского (обозреватели отмечают, что из основных персонажей фильма этот, в отличие от остальных — полностью вымышленный). В вопросе подхода к героям фильма режиссеру Оксане Карас был дан, кажется, полный карт-бланш — иначе как объяснить, что в фильме, снятом при поддержке НТВ один из центральных персонажей является геем.

Важно и то, что к созданию фильма приложили руку близкие самой Елизаветы Глинки — героиня фильма умерла всего лишь четыре года назад, и любую неточность аудитория бы не простила. Среди тех, кому в титрах создатели фильма выражают благодарность — муж доктора Лизы Глеб Глинка. А еще — один из крупных жертвователей фонда «справедливая помощь», спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Александр Артемьев, фото и видео vk.com/gpmkit