«Футбол — не ваше! Играйте в хоккей»

Похоже, российские клубы ждет кошмар в Лиге чемпионов

Фразе из заголовка, сказанной Златко Заховичем перед памятными «стыками» сборных России и Словении, уже 11 лет, но с каждым годом ее справедливость становится только очевиднее. В нынешней Лиге чемпионов российские клубы, кажется, вознамерились придать ей силу закона. «Реальное время» рассказывает, какой кошмар ждет их этой осенью.

Артем Дзюба. Начало конца



«Благодаря раннему началу матча установлен рекорд достижения ясности перспектив «Зенита» в Лиге чемпионов», — цитата Василия Уткина сразу после матча питерцев с «Брюгге» (1:2) стала самой ходовой среди любителей российского футбола. Фраза получилась не просто едкой, но и на редкость точной. «Зенит», уступив в первом матче потенциально слабейшей команде квартета у себя дома, гарантировал себе железное последнее место в группе. Причем, если оставить за скобками последние 25 минут игры, поражение вышло закономерным.

Но тревожно теперь не только за «Зенит», тревожно за сборную России, которые объединяет центрфорвард и лицо национального футбола. Артем Дзюба уже достаточно давно не показывает той игры, которая принесла ему славу во время ЧМ-2018. И это серьезнейшая проблема для Сергея Семака, для которого функция форварда-столба — поистине решающая. Другого нападающего таранного типа у него просто нет. 32-летний возраст Дзюбы все чаще склоняет болельщиков к разговорам о начале заката футболиста, и если это действительно так, Семака и «Зенит» ждут большие проблемы. Потому что за два с лишним года работы в Санкт-Петербурге принципиально иной модели игры Семак так и не предложил.

Артем Дзюба уже достаточно давно не показывает той игры, которая принесла ему славу во время ЧМ-2018. Фото: fc-zenit.ru

Приобрести по-настоящему качественного форварда-гренадера «Зениту» будет крайне проблематично. Учитывая еще и эгоистичный характер Артема, Семак становится заложником ситуации. Ситуации, из которой главный тренер может уже не выбраться.

После «Брюгге» в кулуарах пошли разговоры о скорой отставке Семака. И если по итогам этой Лиги чемпионов у «сине-бело-голубых» не будет хотя бы третьего места, уже зимой «Зенит» начнет менять курс. Скорее всего, с иностранным топ-тренером.

Прогноз «Реального времени»: «Зенит» наберет одно очко и займет последнее место в группе

В ожидании нового «Спартака»-2002/2003

«У Николича — атакующая философия, посмотрите, сколько забивали его прежние команды. Мы с ним в этом сходимся», — говорил перед назначением Марко гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе. На деле же «железнодорожники» играют еще строже и закрытее, чем при Юрии Семине. Москвичи за последние шесть матчей пропустили лишь один гол, их оборона — самая надежная в РПЛ. Однако и забили они всего 12 мячей в 11 матчах — результат ниже среднего. Качество игры «Локомотива» почти в каждом матче вызывает вопросы, а учитывая слабость РПЛ в последние годы, за «бронепоезд» в Лиге чемпионов по-настоящему тревожно.

Разгоняться придется в Австрии, где «Локомотив» примет недавний полуфиналист Лиги Европы — «Ред Булл Зальцбург». Местная команда ставит производство молодых талантов на поток: Садио Мане и Эрлинг Холланд вышли именно из этой команды. В этом сезоне «Ред Булл» выиграл абсолютно все матчи с устрашающим счетом 35:6. Однако австрийский чемпионат по своему уровню все-таки не сильнее РПЛ, и это может сыграть с зальцбуржцами злую шутку.

«Локомотиву» нужно урывать хоть какие-то очки у «быков», ведь потом москвичам играть с «Баварией» и традиционно неудобным для себя «Атлетико». Фото: fclm.ru

В любом случае «Локомотиву» нужно урывать хоть какие-то очки у «быков», ведь потом москвичам играть с «Баварией» и традиционно неудобным для них «Атлетико». Выше третьего места «Локомотиву» поможет подняться только вмешательство потусторонних сил. Куда вероятнее, к сожалению, повторение исторического антирекорда «Спартака» в ЛЧ-2002/2003. Злопыхатели прочат именно «Локо» Николичу повторение того кошмара.

Прогноз «Реального времени»: «Локомотив» наберет одно очко и займет последнее место в группе

Команда, которая избежит позора

Наименьшие опасения, как ни странно, были за «Краснодар». Команда Мурада Мусаева который год показывает симпатичный футбол, а когда «быки» (уже отечественные) ловят кураж, то способны забивать по семь голов. В Лиге чемпионов, конечно, подобного ждать не приходится, но пару сенсаций «Краснодар» может преподнести.

Южанам очень повезло с группой: в соперниках у них такие же раскованные и играющие «Ренн» и «Севилья», а также немного восседающий над всеми «Челси». У всех четырех команд много общего: здесь и молодые амбициозные тренеры, и футбольная стилистика, и очевидная нестабильность.

Именно неумение преодолевать ситуации, когда игра вдруг не идет, является отличительным признаком всего квартета. Именно поэтому «Краснодар» все никак не станет чемпионом, «Ренн» отстал от «Марселя» в борьбе за серебро, а «Севилья» уже два десятилетия топчется на позиции околотопа в Испании. Если бы турнир именовался «Лига Европы», «Севилья» была бы несомненным фаворитом группы. В Лиге чемпионов же испанский клуб никак не может добраться хотя бы до четвертьфинала.

Команда Мурада Мусаева который год показывает симпатичный футбол. Фото: fckrasnodar.ru

Судя по первому матчу с «Ренном» (1:1), «Краснодар» научился терпеть и преодолевать себя. Особенно хорош был голкипер Матвей Сафонов, сделавший ряд шикарных сейвов и вытащивший для своей команды балл во Франции. Именно его многие прочат в настоящие преемники Игорю Акинфееву на посту главного вратаря страны.

В следующих матчах с «Челси» и «Севильей» работы у Матвея будет как минимум не меньше. Но уверенности у него с каждым сезоном становится заметно больше. Вероятно, пришло время выстрелить по-настоящему и забрать себе пост основного голкипера сборной России на Евро-2021 и ЧМ-2022.

Прогноз «Реального времени»: «Краснодар» будет бороться за евровесну до последнего тура, но займет последнее место в группе

