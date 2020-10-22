Куда поехать работать на удаленке: юг России или северная столица?

Расчет стоимости двух недель дистанционной работы в других городах

Для многих людей удаленная работа, превратившаяся за последние полгода в обязательную рутину, становится невыносимой. Кто-то ездит работать в кафе, кто-то покупает абонементы в коворкинги. Но есть еще один вариант разнообразить трудовые будни. Для смены обстановки можно поехать в другие города и даже страны. Во сколько обойдется пребывание вдали от дома без отрыва от производства — в обзоре «Реального времени».

В поисках билетов и интернета

Приятная и комфортная золотая осень на территории средней полосы России сменилась серостью, ветром и холодом. Еще немного и большую часть страны накроет снегом, что не вселяет особого оптимизма (по крайней мере, если вспомнить, что лежать он будет чуть ли не до апреля).

Тем временем количество зафиксированных случаев заболеваний COVID-19 заставляет многих людей продолжать работать удаленно. Несмотря на очевидные удобства такого способа работы, для многих людей «удаленка» становится психологической пыткой. В этих обстоятельствах мы попытаемся найти несколько мест, куда можно уехать на пару недель — не для того, чтобы отдохнуть, а для работы в других условиях.

Рассмотрим как российские, так и немногочисленные зарубежные направления. Основными параметрами будем считать удобство транспорта (нам не подходят вылеты среди недели, ведь тогда придется пропускать часть рабочего дня), погоду и наличие интернета (или хотя бы благоприятную ситуацию с несколькими из этих факторов).

Основное время, которое мы выберем — середина ноября, после праздников. В это время стоимость билетов уже должна снизиться, а погода уже будет такой, что захочется «убежать» куда угодно в поисках более комфортных температур. Предположительный срок — две недели. Полетим, как и в случае с отпуском, вдвоем — это существенно снизит расходы на проживание.

Куда поехать работать на удаленке: переезды

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань - Сочи Победа 08.11, 12:25-14:55 5998 Ручная кладь - 36х30х27 см. Сочи - Казань Nordwind 22.11, 17:40 - 20:05 6260 Ручная кладь - 8 кг, 55х40х20 см.





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Казань - Краснодар Победа 07.11, 12:10 - 14:35 2798 Ручная кладь - 36х30х27 см. Краснодар - Казань Победа 21.11, 15:20 - 17:45 2398 Ручная кладь - 36х30х27 см.





5196

Казань - Стамбул Победа 08.11, 11:15 - 14:55 7998 Ручная кладь - 36х30х27 см. Стамбул - Казань Победа 22.11, 16:15 - 19:55 8000 Ручная кладь - 36х30х27 см.





15998

Казань - Санкт-Петербург Нордавиа 08.11, 13:20-15:30 4390 Ручная кладь - 10 кг, 40х30х20 см. Санкт-Петербург - Казань Победа 22.11, 18:25 - 20:30 4498 Ручная кладь - 36х30х27 см.





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Казань - Нижний Новгород РЖД 07.11, 22:15 - 08.11, 06:52 3408 Верхний и нижний плацкарт Нижний Новгород - Казань РЖД 22.11, 20:53 - 23.11, 05:18 3408 Верхний и нижний плацкарт





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Очевиднее не бывает: Сочи

Самое простое и очевидное направление — первое, которое приходит на ум в мыслях о «легком способе» уехать в относительное тепло — Сочи. Дешевле всего улететь сюда в середине ноября можно, например, на период с 8 по 22 ноября авиакомпанией Nordwind. Вылет в ту сторону будет в воскресенье, в 21:10 — прилет в сочинский аэропорт «Адлер» — в 23:45. Два билета в ту сторону обойдутся в 5260 рублей. Обратные билеты на 22 ноября обойдутся в 6260 рублей на двоих. Перелет будет той же авиакомпанией, вылет из Сочи — в 17:40, прилет в Казань — в 20:05. Общая стоимость билетов составит 11520 рублей.

Эту сумму можно было бы уменьшить еще на тысячу — если вылетать, например, во вторник, 24 ноября. Но, так как мы планируем не отпускную а, можно сказать, «рабочую» поездку — это будет неудобно.

Вылеты в те же даты авиакомпанией «Победа» будут стоить немного дороже — около 13 тысяч рублей. Учитывая не слишком удобное время вылета в Сочи у Nordwind (уже вечером, с прилетом ночью), рейс «туда» можно было бы заменить на «Победу». Она вылетает в 12:25, прилетает в Сочи в 14:55. Билеты в ту сторону обойдутся в 6 тысяч рублей, а вот обратный билет лучше оставить от Nordwind. Общая стоимость перелетов составит в таком случае 12,3 тысячи рублей. Учитывая, что нашей двухнедельной ноябрьской «удаленке» будут предшествовать праздники, улететь по той же цене можно и не в воскресенье, а в пятницу, 6-ого.

Что касается погоды в Сочи в это время — то она обещает быть хорошей (тут и далее погода указывается по усредненным данным, реального прогноза на середину ноября пока нет). В основном — без осадков, будет светить солнце. Дневные температуры составят от 12 до 15 градусов, ночные — ненамного прохладнее: от 10 до 14 градусов. В общем, весьма подходящая погода в том числе и для вечерних прогулок после работы.

Вылеты в те же даты авиакомпанией «Победа» будут стоить немного дороже — около 13 тысяч рублей. Фото Максима Платонова

По поводу проживания — во всех городах мы будем ориентироваться не на гостиницы, а на квартиры. Учитывая, что мы проведем в чужом городе две недели, во время которых нам предстоит работать, это будет и удобнее, и экономичнее — обедать можно дома, чтобы не тратить на это много времени. Кроме того, в квартирах обычно предполагается большая, чем в гостиничных номерах, площадь, и наличие какого-нибудь стола, за которым можно работать.

Симпатичные варианты в Сочи (а точнее, в районе Адлер — более дешевом и более удобном с точки зрения транспорта, чем центр Сочи) предлагаются по цене от 1200 рублей за ночь. Однако мы смотрим эти варианты через сервис бронирования, который берет за свои услуги комиссию. На срок в две недели при таком уровне цен размер комиссии составит около 2,7 тысяч рублей. Но зато за долгую аренду часто предлагается небольшая скидка. Кроме того, за немаленькую сумму комиссии от сервиса вы получите его поддержку, если с вариантом проживания что-то окажется не так.

Один из лучших вариантов, на наш взгляд, квартира на седьмом этаже в Адлерском районе с видом на море. До него тут сто метров, вокзал — в 15 минутах ходьбы (на выходных можно устраивать поездки по окрестностям). Квартира, правда, судя по всему, представляет собой студию: комната и кухня — одно помещение. За 14 ночей тут вы заплатите 18,7 тысяч рублей.

Есть и хороший вариант в «основном» Сочи. Тут сдается двухкомнатная квартира, в пяти минутах от центра города. О виде на море речи тут не идет — до него 20 минут ходьбы, зато вы будете находиться почти в центре. Кроме того, сама квартира гораздо больше, так что работать вдвоем тут будет удобнее. За эту квартиру придется заплатить 20,2 тысячи рублей.

Проживание в Краснодаре можно найти даже дешевле, чем в Сочи. Фото Sergio Evsyukov / wikipedia.org

Краснодар: тепло, дешево и парк

Еще один неплохой вариант для двухнедельной передышки в ожидании зимы — Краснодар. Тут нет моря (до него — около 150 километров), но можно найти прогулочные зоны и, главное, тут тепло. А еще — сюда очень недорогие билеты. К примеру, на две недели с субботы по субботу — с 7 по 21 ноября можно слетать всего за 5196 рублей на двоих «туда-обратно». Вылеты тут в удобное время — в ту сторону — в 12:10 (прилет в Краснодар в 14:35), обратно — в 15:20 (прилет в Казань — в 17:45). Каждый билет в ту сторону будет стоить около 1,4 тысячи рублей, в обратную — 1,2 тысячи (а в отдельные дни билеты стоят вообще тысячу).

Погода в Краснодаре будет несколько прохладнее, чем в Сочи — временами — 9-10 градусов, но основное время — 11-14 градусов и без осадков. В любом случае, это — очень хорошие условия, особенно если вспомнить, что в Казани в это время в среднем бывает около 0-2 градусов, с дождями, переходящими в снег.

Проживание в Краснодаре можно найти даже дешевле, чем в Сочи. Например, за 15,7 тысяч рублей можно снять небольшую однокомнатную квартиру в новом доме, с довольно уютными интерьерами. На квартиру предлагается хорошая (около 3,4 тысяч рублей) скидка за бронирование на срок больше недели.

Еще один неплохой вариант, даже более дешевый — студия рядом со стадионом и новым парком, который стал известен далеко за пределами Краснодара. Места тут, конечно, маловато — придется подумать над тем, где работать сразу двум людям. Тем не менее, это возможно, а цена — всего 14,4 тысячи за 14 ночей.

Вечерами можно гулять вдоль побережья Босфора или Мраморного моря, на выходных — выезжать подальше. Фото pikist.com

Стамбул: озаботьтесь интернетом и наслаждайтесь теплом

С введением в Ставропольском крае двухнедельной самоизоляции для гостей из других регионов мест, куда поехать в пределах России в поисках природы и хорошей погоды, стало еще меньше. Например, регион Кавказских Минеральных Вод оказался фактически закрытым для самостоятельных поездок. Исключение — если вы едете по путевке в санаторий (что явно не наш случай). Есть, конечно, и другие теплые прибрежные города на юге страны, но все-таки мы бы хотели показать разные варианты — города, радикально различающиеся своей сутью, поэтому из «пляжных» городов оставим только Сочи. В этих условиях посмотрим на заграницу.

Турецкая Анталия в середине ноября уже не балует прямыми перелетами — по крайней мере, регулярными — по путевке полететь все еще можно. А вот Стамбул открыт, причем вылеты сейчас предлагаются сразу от нескольких авиакомпаний. Как раз на подходящие нам даты есть очень недорогой вариант — и вновь это «Победа».

Билет на рейс в крупнейший город Турции 8 ноября будет стоить 4 тысячи рублей с человека. Самолет вылетает из Казани в 11:15, прилетает в Стамбул в 14:55. Обратный вылет — 22 ноября в 16:15 — будет стоить все те же 4 тысячи с человека. Прилет в Казань — в 19:55. Общая стоимость билетов составит, таким образом, около 16 тысяч рублей. Очень недорого для этого направления, и совсем немного дороже, чем полететь в Сочи.

В среднем температура в середине ноября в Стамбуле — примерно такая же, как в Сочи: от 13 до 18 градусов днем, переменная облачность. Осадков, скорее всего, не будет. Ночью температура примерно такая же, как днем — 12-15 градусов. В общем, комфортно: вечерами можно гулять вдоль побережья Босфора или Мраморного моря, на выходных — выезжать подальше.

Проживание в Стамбуле обычно оказывается более дешевым в гостиницах, чем при аренде квартиры. Однако нужно не забывать, что на двухнедельную поездку нам было бы неплохо иметь плиту и холодильник. Еще один момент, на котором именно в случае со Стамбулом стоит обратить внимание — нужен хороший интернет. В турецких гостиницах он зачастую может быть посредственным, а, в отличие от России, раздать интернет себе с мобильного телефона не выйдет из-за роуминга.

В итоге мы отобрали два варианта. Первый — квартира неподалеку от площади Таксим. Тут есть полноценная плита, стиральная машина, стулья и столы, да еще и балкон. Квартира не очень дешевая (по крайней мере, в сравнении с Сочи и Краснодаром) — но, учитывая район и доступные опции, она того стоит. За две недели в квартире придется заплатить 22,3 тысячи рублей.

Примерно такая же цена — и у квартиры в районе площади Султанахмет. Она обойдется в 22,4 тысячи рублей. Опций для комфортного длительного проживания тут поменьше (например, не полноценная плита, а маленькая плитка, стиральной машины при этом нет), но если вы хотите находиться в районе с историческими мечетями — хороший выбор.

Если погода вам нипочем, и главное — сменить обстановку, можно отправиться в главный туристический город страны — Санкт-Петербург. Фото pixabay.com

Санкт-Петербург: для закаленных и нордических

Однако вернемся к России. Если погода вам нипочем, и главное — сменить обстановку, можно отправиться в главный туристический город страны — Санкт-Петербург. Погода тут будет примерно такая же, как в Казани — около 3 градусов тепла с дождями. Но стоит при этом понимать, что такая погода вполне сочетается с Петербургом, так что многие люди в этом даже найдут свое очарование.

У авиакомпании «Победа», хоть и самые дешевые вылеты в Петербург (около 2,3 тысяч рублей с человека), но время — неудобное: 21:00. В Санкт-Петербурге вы будете, соответственно, только в 23:20. Альтернатива в более удобное время — совсем немногим более дорогая Smartavia (также известная как «Нордвинд»). Вылет в Санкт-Петербург будет 22 ноября в 13:20, прилет в 15:30. Билеты на двоих в ту сторону будут стоить 4,4 тысячи рублей.

А вот обратно лучше лететь «Победой»: у нее удобнее время вылета: 22 ноября, 18:25. Прилет в Казань — в 20:30 («Нордавиа» обратно летит днем). Стоимость билетов составит 4,5 тысячи рублей. Общая стоимость билетов «туда-обратно» составит, таким образом, около 9 тысяч рублей.

В центре Санкт-Петербурга за небольшие деньги предлагаются в основном «студии» — на деле обычно это переделанные коммунальные квартиры. То есть, стоит быть готовыми к тому, что помещение во всей квартире будет одно (за исключением ванной), а места будет довольно мало. Зато дома, скорее всего, будут историческими, а район — хорошим. К примеру, за 23,6 тысячи рублей можно снять уютную квартирку с мультиваркой, маленьким холодильником и микроволновкой с обилием милых деталей. Дом расположен на набережной реки Фонтанки.

Есть и более дешевый вариант — за 17,3 тысячи можно снять небольшую студию в районе улиц Моховой и Пестеля. Тут есть маленький холодильник и плита, чайник и стиральная машина. В студии, кроме того, есть три стула и небольшой стол — так что место, где работать, обустроить можно.

Доехать сюда довольно легко — есть поезда, самолеты, автобусы, а можно добраться и на своей машине. Фото pixabay.com

Нижний Новгород: недорого и по-домашнему

Есть и один из вариантов «неподалеку» — для тех, кто не хочет лететь на самолете. Две недели «удаленки» можно провести, к примеру, в Нижнем Новгороде. Доехать сюда довольно легко — есть поезда, самолеты, автобусы, а можно добраться и на своей машине.

Самый простой (и дешевый) способ — как раз своя машина. Езды сюда всего около 6 часов (390 километров). На дорогу «туда-обратно» придется потратить при расходе в 7 литров на 100 километров около 55 литров. Это — около 2,5 тысяч рублей при стоимости, например, 95-ого бензина около 46 рублей за литр.

На дорогу на самолете (полет — авиакомпанией UVTaero) и обратно придется потратить около 9 тысяч рублей на двоих. Вылеты тогда будут 8 и 22 ноября, в 21:30 и 23:10, соответственно. Время в пути — около часа. На поезде ехать придется около 8 часов — целую ночь. Стоимость, однако, будет пониже — 3408 рублей за два плацкартных места в каждую сторону, 6,8 тысяч — на «туда-обратно».

В Нижнем Новгороде большинство квартир выглядят менее необычно, чем в предыдущих городах. Видимо, в основном это — обычные советские дома, где сдают квартиры. Необычные варианты, впрочем, тоже попадаются — но они или маленькие (и там вряд ли найдется место для работы), или дорогие (больше 25 тысяч за две недели). Мы выбрали два варианта — первый находится в районе улицы Белинского — это центр, но не около основных достопримечательностей. Квартира выглядит «обычной», но она — двухкомнатная и недорогая — всего 11,8 тысяч за две недели.

Второй вариант — подороже, а ремонт — может быть, даже еще проще. Однако это — тоже двухкомнатная квартира, и расположена она на главной пешеходной улице — Большой Покровской. Квартире расположена в «сталинке», стоимость ее — 19,7 тысяч за две недели.

Куда поехать работать на удаленке: проживание

Итоги: от 15 тысяч за две недели

Если суммировать минимальную стоимость проезда и проживания, то окажется, что поработать две недели на настоящей «удаленке» можно по цене от 14,3 тысяч рублей за двоих. Это — само собой, ближайшая к Казани точка — Нижний Новгород. Тут недорогое (от 12 тысяч) жилье, а езда на машине способствует экономичности — на дорогу туда-обратно придется потратить всего лишь около 2,5 тысяч рублей. Езда на поезде увеличит общую стоимость примерно до 18,6 тысяч рублей.

Это уже сравнимо с двумя неделями в теплом Краснодаре. Сюда — очень дешевые перелеты (всего 5,2 тысячи рублей на двоих туда-обратно), недорогое и проживание. Два выбранных нами варианта стоят 14,4 и 15,7 тысяч за две недели.

Третий по дешевизне вариант — Санкт-Петербург. Погода тут, как и в Казани и Нижнем Новгороде, уже вряд ли будет способствовать длительным вечерним прогулкам, но для смены обстановки город очень хорошо подойдет. Две недели «удаленки» тут обойдутся в 26,2 тысячи рублей: за проживание придется заплатить от 17,3 тысяч рублей, за перелет — около 9 тысяч рублей.

Сочи, находящийся в Краснодарском крае, получается значительно дороже столицы региона, Краснодара, для удаленной работы. Перелеты сюда обойдутся в 12,3 тысячи рублей, а проживание — в 18,7 тысяч. Всего придется потратить около 31 тысячи рублей, но плюсы перед Краснодаром, конечно, очевидны: тут и море, и теплее.

Наконец, самый дорогой из отобранных, по все же по-прежнему дешевый вариант — Стамбул. Стоить две недели «удаленки» тут будут примерно на 7,5 тысяч рублей дороже, чем в Сочи — 38,3 тысячи рублей.

Дополнительно к указанным ценам, конечно, нужно добавлять траты на жизнь непосредственно в городе. Но вам ничто не мешает вести привычный образ жизни и находясь не в Казани. Стоимость продуктов в большинстве городов России примерно одинаковая. Кафе, рестораны, бары и столовые — вопрос индивидуальный, но в целом, найти варианты по ценам как в Казани можно. Продукты в Турции во многом даже дешевле, чем в России. То же можно сказать и про кафе, так что нахождение в Стамбуле в итоге может оказаться более дешевым, чем, например, в Сочи. Правда, к варианту со Стамбулом нужно добавить стоимость медицинской страховки и обязанность пройти тест на COVID-19 после возвращения домой.



Самый дешевый проезд + проживание Сочи 30922 Краснодар 19596 Стамбул 38301 Санкт-Петербург 26225 Нижний Новгород 14288