Почему никому не нравится хоккей Квартальнова, а Мифтахов — светлое пятно кризисного «Ак Барса»

Четыре итога домашней серии и матча с «Сибирью»

В шести из десяти последних матчей «Ак Барс» уступил, при этом половину встреч довел до овертайма — кризис налицо. Помимо результата, уже довольно долго подвергается критике и стиль игры команды Дмитрия Квартальнова. Но есть все-таки и поводы для оптимизма в этой черной полосе. «Реальное время» подводит главные итоги трехматчевой домашней серии и последней игры в Новосибирске: кем можно гордиться в казанской команде, кто получает незаслуженную критику и почему так быстро улетучилась эйфория от хоккея «барсов» под руководством Квартальнова.

Мифтахов готов вытеснить Рейдеборна — у Амира все шансы стать главным бэкапом в этом сезоне

Ситуация, в которой оказался «Ак Барс» в октябре, когда оба основных вратаря угодили в лазарет, в принципе не стала непредвиденным обстоятельством — таковы реалии сегодняшней пандемической обстановки в мире и в лиге. Адам Рейдеборн все еще оправляется после болезни (все понимают какой), а Тимур Билялов пока не восстановился от травмы, полученной 10 октября в Нижнекамске.

Тренерский штаб уже попробовал дать шанс 18-летнему Артуру Ахтямову, и тот выступил не хуже ожиданий, хотя и не выстрелил так, чтобы сказать: «Ого, да этот парень гений, из него вырастет отличный вратарь!». Артур где-то выручил, а где-то пожарил, часто слишком далеко выезжая из ворот. Однако для своих лет он выступил на приличном уровне.

Благо в системе «барсов» есть еще Амир Мифтахов, который как раз показал своему более юному коллеге, как за год из подающего надежды проспекта можно вырасти в стабильного и уверенного вратаря. Амир в прошлом сезоне тоже выходил на лед эпизодами, сыграв в двух неполных играх и пропустив 4 шайбы. В нынешнем же сезоне мы видим «апгрейженного» Мифтахова — более уверенного, обретшего спокойствие и переставшего метаться и дергаться.

В КХЛ это тоже оценили, выдав Амиру аванс в виде приза лучшему новичку недели

Как итог — шатаут в игре с «Барысом» и всего одна пропущенная шайба во вчерашнем поединке в Новосибирске, где команде 10 минут пришлось играть в меньшинстве. Отличный процент пропущенных шайб — 97,9 — можно объяснить небольшим количеством игр, но и умалять это достижение не стоит. В КХЛ это тоже оценили, выдав Амиру аванс в виде приза лучшему новичку недели.

На этом фоне необходимость присутствия в команде Адама Рейдеборна становится все менее очевидной. О том, что его продление было ошибкой, мы писали еще в мае, когда генеральный менеджер «Ак Барса» принялся переподписывать почти всех, кто есть в команде.

В прошлом сезоне шведский голкипер заметно уступал Билялову в психологии и стабильности и справедливо отошел на вторые роли. Имея иностранный паспорт, Рейдеборн занимает легионерскую позицию, не будучи игроком основы. Пять игр и слабые 90,3% отраженных бросков — вот его показатели в сезоне нынешнем.

Стиль игры все больше уходит в классические «рельсы» Квартальнова

Старая песня о главном зазвучала в Казани в нынешнем сезоне в новой тональности. В каждом новом клубе Дмитрия Квартальнова как минимум часть болельщиков заявляла, что стиль игры специалиста их не устраивает. Так было в ЦСКА, много критики от фанатов Дмитрий Вячеславович получал и в Ярославле, где указывали на «рельсовость» его хоккея. Разве что в неизбалованном Новосибирске особо «не возникали» — результат был, и хорошо.

В Казани хоккей Квартальнова поначалу не вызывал у болельщиков серьезного отторжения — во-первых, в прошлом, дебютном для него сезоне немало забивали и вроде добавили агрессии, нагло лезли на ворота. Что еще нужно?

Казанцы забросили всего 12 шайб в большинстве за 19 матчей чемпионата

Но чем дальше, тем больше трибуны чувствовали какой-то подвох. Во-первых, любители хоккея поняли, что, несмотря на победы, вариативность атак у Квартальнова небольшая — чаще всего это вброс шайбы в зону и борьба за нее у бортов.

Игра в численном большинстве хромала еще в прошлом сезоне, но нивелировалась заброшенными шайбами в равных составах, а в нынешнем проблема стала очевидна всем. Казанцы забросили всего 12 шайб в большинстве за 19 матчей чемпионата. Во вчерашнем поединке у «Ак Барса» были небогатые 6 минут для того, чтобы реализовать лишнего, — и тоже все вхолостую.

Ко всему прочему команда грешила передерживанием шайбы, а комбинаций и быстрого паса с выводом партнера один на один болельщики в текущем сезоне так и не дождались.



У Петрова дубль, но это пока не компенсирует его проблемы в сезоне

Всего одна шайба в 11 играх числилась на счету Кирилла Петрова по ходу этого сезона до вчерашнего дня. Квартальнов, как все привыкли, опробовал его практически во всех звеньях, но тщетно. Зато удалений у Кирилла хоть отбавляй. Практически в каждой из проведенных им игр казанский воспитанник не обходился без отсидки на скамейке.

Вчера на льду ЛДС «Сибирь» Петров вышел в первой тройке нападения с канадцами Кормье и Азеведо — сработало. Сразу двумя шайбами с передач Лямкина и Азеведо отметился он в первом периоде — вдвое больше, чем за весь сезон.

Очевидно, что кризисная «Сибирь» не тот соперник, по которому стоит делать выводы, но будем верить, что гигант проснулся.

Андрей Педан под незаслуженной критикой — он в топе по показателям

Серьезной критике даже на фоне остальной команды в последнее время подвергаются два хоккеиста — Александр Бурмистров и Андрей Педан.

Защитник получает свою порцию нареканий в основном за несколько неповоротливую манеру игры и не слишком хорошее катание. С другой стороны, странно ожидать юркости от двухметрового защитника. Сильные стороны у Педана другие — мощный бросок и силовые приемы.

Можно привести простые цифры, чтобы понять, что Андрей является одним из самых полезных игроков «Ак Барса» не только среди защитников.

Во-первых, после шестнадцати матчей он шел на первом месте в команде по силовым приемам — у него 35 хитов. Во-вторых, третий номер является главным бомбардиром среди защитников — вчерашняя шайба в ворота «Сибири» от синей линии стала для него третьей в сезоне. Еще три очка он набрал на результативных передачах. В-третьих, Педан находится в топе по блокированным броскам — у него их 16 в 16 играх.

Андрей является одним из самых полезных игроков «Ак Барса» не только среди защитников

Наряду с Альбертом Яруллиным и Дмитрием Юдиным Андрей является самым полезным игроком линии обороны «барсов», а на фоне всеобщего кризиса продолжает играть на своем стабильном уровне.