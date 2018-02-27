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Казань «обезглавленная»: город на пороге массового снятия вывесок

12:00, 27.02.2018 11

Надписей на крышах лишатся «Ак Барс Банк», «Корстон», «Ривьера», ресторан «Катык» и многие другие организации

Казань «обезглавленная»: город на пороге массового снятия вывесок Фото: kazanfirst.ru

Почти 60 судебных тяжб организовал в том году исполком Казани, требуя немедленного снятия вывесок. Под ударом — почти все отели в центре и еще ряд компаний из-за ограничений охранной зоны Кремля, исторического центра и нарушений правил благоустройства. Так, ГРК «Ривьере» и «Корстону» придется снять надписи с крыш из-за истекшего срока паспорта (больше им не продлевают), а ресторану «Катык» — за то, что повесили самовольно. Между тем скоро город ждет массовый демонтаж вывесок — у многих компаний именно в этом году выходят сроки разрешений. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ривьера»: «Скоро погрузимся во тьму»

Противостояние казанских отельеров и города перешло в новую фазу. После жалоб президенту на Совете предпринимательства и писем в Минкульты РФ и РТ у игроков гостиничного бизнеса появились было надежды отстоять свои вывески. Но оспорить требования ПЗО (проект зон охраны) Кремля отельерам так и не удалось:

— Суды нам не выиграть — это федеральный закон. Пока нет поправок, можем только как-то немного оттягивать время. На решение федералов повлиять не можем. Пытались со своего уровня писать письма и как-то достучаться, но пока все тщетно. Поэтому руки у нас уже опустились, и мы просто демонтируем вывески. Скоро погрузимся во тьму, будем серые и скучные, — посетовала в беседе с журналистом «Реального времени» коммерческий директор ГРК «Ривьера» Елена Войтко.

У других отельеров в центре города дела обстоят так же. Вывески у некоторых хотя пока и висят, но только потому, что сроки паспортов на них еще действуют, или они также оттягивают демонтаж насколько возможно, считают в «Ривьере»: «А мы снимаем наши дорогущие красивые вывески, которые нам в год в немалые деньги обходились. Они стоили несколько миллионов. Но главный ущерб для нас, конечно, в утрате своего лица, эстетики современного здания и информативности для горожан и гостей Казани о назначении и месторасположении одного из ключевых туристических драйверов региона». В гостинично-развлекательном комплексе сейчас ищут альтернативу своим вывескам на крыше.

«Скоро погрузимся во тьму, будем серые и скучные», — посетовала Елена Войтко. Фото Максима Платонова

Вывеску по нормам ПЗО туристу очень сложно увидеть

В Ассоциации отельеров РТ оказались бессильны помочь коллегам и только руками разводят. Охранная зона Кремля оказалась настолько большой, что в ее границы попали даже те гостиницы, которые вроде бы и не в центре города.

— Вы удивитесь, даже отель «Давыдов» на Нурсултана Назарбаева тоже должен демонтировать вывеску. Где Кремль и где он?! Я с директором разговаривала: «От вас же Кремль даже не видно, я удивлюсь, если вас с Кремля видно». Но, тем не менее. А для них вопрос вывески вообще критичный, они во дворах сидят в окружении высотных домов. И если на крыше не будет вывески, даже непонятно, что в этом месте отель, — говорит руководитель Ассоциации отельеров РТ Гульнара Сафина.

Всего в прошлом году исполком Казани подал в суд 58 исков о демонтаже вывесок. И речь не только о гостиницах, но и о других компаниях. Просто именно для отелей лишиться надписи на крыше — это серьезный удар по бизнесу.

— У нас есть требования классификации по звездам, у нас должна быть светящаяся вывеска в зоне видимости. Если она будет по нормам ПЗО Кремля, а это не выше нижней границы второго этажа, понятно, что такую вывеску туристам будет очень сложно увидеть и сориентироваться, — добавила Сафина.

Отели «Рамада», «Мираж» и «Ирбис» уже сняли свои вывески, на очереди «Ривьера» и «Корстон». Фото Васили Ширшовой

Исполком снимет вывеску «Ак Барс» Банка

Отели «Рамада», «Мираж» и «Ирбис» уже сняли свои вывески, на очереди «Ривьера» и «Корстон». «Исполнительный лист 28.12.2017 направлен в УФССП по РТ (по закону исполнение решения суда производится в течение 2 месяцев. По истечению данного срока будет направлен запрос об исполнении решения суда в УФССП), сообщили в мэрии Казани на вопрос о судебной тяжбе с «Корстоном».

Впрочем, скоро вопрос коснется еще большего числа гостиниц в центре: у большинства выходит срок паспортов на вывески в этом году, а новые им не дают, так как это нарушает требования ПЗО.

В числе тех, кто скоро также снимет вывеску, и «Ак Барс» Банк. Из-за него отельеры даже винили исполком в избирательном подходе: дескать, почему городу не мешает массивная конструкция АББ в центре? Но в этом году и до нее дойдет очередь:

— Крышные установки «Ак Барс» Банка на зданиях отеля «Ривьера» и Отделении Пенсионного фонда России по РТ по адресу: ул. Пушкина, 8, имеют паспорта сроком на 5 лет. Паспортизация объектов состоялась согласно решению Казанской городской Думы от 26 ноября 2009 года № 9-44 «О размещении рекламных конструкций в городе Казани». Срок паспортизации истекает в октябре 2018 года, — ответили «Реальному времени» в банке.

В числе тех, кто скоро также снимет вывеску, и «Ак Барс» Банк

— Данное высказывание не соответствует действительности, — ответили на вопрос об избирательности в мэрии города. — Существуют прозрачные требования к размещению информационных конструкций в Правилах благоустройства Казани, такая же процедура их согласования. Также есть система «Народный контроль», в которую можно обратиться за предоставлением информации о законности той или иной вывески. Что касается конструкции «Ак Барса» на ул. Пушкина, то на нее действует ранее выданное Управлением наружной рекламы и информации Казани разрешение, согласованное на 5 лет. В этом году истекает срок разрешения, и конструкция подлежит демонтажу в случае ее несоответствия требованиям.

Никому нельзя, а «Булгару» можно?

Недавно казанцы заметили, что вывески лишился и отель «Булгар». В приемной подсказали, что получили паспорт на новую конструкцию. В исполкоме информацию подтвердили. При этом если старая вывеска у «Булгара» шла по фасаду здания, то новую он смонтирует на кровле:

— В 2017 году вывеска «Отель Булгар» согласована в виде крышной конструкции. На данную территорию не распространяются требования ПЗО Кремля, — ответили в мэрии Казани на запрос «Реального времени».

Из 58 прошлогодних исков исполкома с требованием демонтировать вывески 36 исков удовлетворено (более 50 исполнительных листов находятся на исполнении в службе судебных приставов), 20 — демонтировали добровольно до вынесения решений судами и два субъекта прекратили свою деятельность.

Кроме почти шести десятков тяжб в прошлом году, с начала этого года город подал еще 8 исков к городским организациям. Но не все лишатся вывесок из-за ограничений ПЗО. Так, ресторан «Катык» накажут за самовольную конструкцию.

Старая вывеска у «Булгара» шла по фасаду здания, новую он смонтирует на кровле. Фото Васили Ширшовой

Как бадминтон не улучшил зрение казанцам

В исполкоме Казани пояснили, что в настоящее время федеральные нормативы в части ПЗО не изменены:

— Необходимо отметить, что разработка ПЗО осуществляется специалистами в области охраны объектов культурного наследия, и установка требований базируется на научных исследованиях. Поэтому доказательства возможности существования информационной надписи как вывески или элемента фасада требуют коллегиального всестороннего рассмотрения с учетом существующего состояния объекта и эскизного предложения, которым эта надпись была предусмотрена, — говорится в ответе исполкома.

Предписания выдаются только на рекламные конструкции (не информационные, для них предусмотрен другой порядок), не соответствующие требованиям. С момента принятия ПЗО Кремля по настоящее время Управление наружной рекламы и информации Казани выдало всего четыре предписания на демонтаж рекламных конструкций. Это надпись World trade center на крыше здания рядом с «Корстоном», медиа-фасад по ул. Татарстан, 7, одно настенное панно от Федерации бадминтона (помните баннер на Петербургской: «Бадминтон улучшает зрение»?) и одна конструкция на ограждении — баннер здравоохранения на Островского. Все эти конструкции также были демонтированы.

Василя Ширшова
БизнесУслугиОбщество Татарстан
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Все же не пойму: чем эти надписи мешали то?!
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    Анонимно 27 февр
    Игра слов в законе
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    Анонимно 27 февр
    Чтоб город был виден, а не Рекламные вывески
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    Анонимно 28 февр
    Вы найдите в русском словаре,что значит слово КОРСТЕН. Может, в переводе на русский это ЖОПА, И зачем размещать её в поднебесье русского города. Все вывески должны быть на русском и понятны гражданам. В том же самом Корсене ,сидит древняя старуха и торгует адвокатскими удостоверениями.У нас ассоциируется в сознании,что это какой-то рынок или торговый павильон. Вот и ломаем голову.Около половины жителей являются болгарами и татарами.Почему у Корстена нет перевода на татарском.В этом Корстене работают люди у которых в голове КОРСТЕН, какая польза от таких людей городу и республике?
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    Анонимно 28 февр
    С чего это вдруг Казань стал русским городом??????
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    Анонимно 28 февр
    не на русском,а на татарском.
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  • Анонимно 27 февр
    Ну и необязательно это было делать. Вид города они никак не портят
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  • Анонимно 27 февр
    Ну и правильно. А по сути вообще убрать бы все рекламные вывески!
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  • Анонимно 27 февр
    Миллионы заплатили чтобы сделать вывески,а теперь их демонтируют. Это что?созидание?
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  • Анонимно 28 февр
    Что за тупые законы! Вечером в городе красиво было, вывески светились миллионами огней, красиво. А сейчас как все хмуро и темно будет.
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  • Анонимно 28 февр
    Все рекламы должны быть написаны латинскими буквами,чтобы было понятно всем,кто приезжает из других мест
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